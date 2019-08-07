美股盤後 — 美股回春！道瓊終止五連跌 科磊、台積電 ADR 大漲

隨著昨日激烈拋售之後，人民幣貶勢稍緩，週二 (6 日) 美股技術性反彈，科技板塊領漲，四大指數漲幅皆超過 1%，道瓊指數漲逾 300 點，終止連續五個交易日收跌。

週二 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 311.78 點，或 1.21%，收 26029.52 點。

那斯達克指數上漲 107.22 點，或 1.39％，收 7833.27 點。

標普 500 指數上漲 37.03 點，或 1.30%，收 2881.77 點。

費城半導體指數上漲 18.25 點，或 1.28%，收 1441.77 點。

標普 11 個板塊僅能源板塊下滑，資訊科技板塊領漲 (1.61%)、其次為金融 (1.51%) 與工業 (1.50%) 板塊。(圖片：Finviz)

週一慘遭拋售的個股，如蘋果、美光和 Nike，成為表現最好的個股之一。蘋果 (AAPL-US) 和美光科技 (MU-US) 均上漲超過 1.5%，Nike (NKE-US) 上漲近 3%。

半導體類股方面以科磊、台積電 ADR 領軍回漲。

半導體類股方面以科磊、台積電 ADR 領軍回漲。(圖片：AFP)

晶圓檢測設備大廠科磊 (KLA-Tencor) (KLAC-US) 最新財報優於預期，激勵其股價大漲 7.26%，每股純益為 1.78 美元，營收為 12.58 億美元，科磊收購 Orbotech 之後，具備更廣泛的產品和服務組合來獲利。

外媒報導 AMD 執行長蘇姿丰考慮今秋離職，改投奔 IBM，但蘇姿丰本人已於 Twitter 發文否認。

AMD (AMD-US) 上漲 3.11％，蘋概股 Qorvo (QRVO-US) 上漲 2.92％；Skyworks (SWKS-US) 上漲 2.43％。

台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.49%，其他台股 ADR 方面，中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.50%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.88%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.23%。

金融股同步上揚，摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.83%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.21%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.80%。

華爾街分析

週二中國人行公告，人民幣中間價報 6.9683，下調 458 點，隨著人民幣止跌回穩，美股四大指數全面反彈。

美中貿易戰越演越烈，美國總統川普週二 (6 日) 推文指出，他願意支持明年受關稅影響的美國農民，意指貿易戰可能會持續到 2020 年。

外界對美中 9 月貿易談判可能破局感到憂心，週二 (6 日) 白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，川普總統仍對達成協議抱持開放態度，對中國加徵的關稅也保有彈性。

花旗首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 表示，美股週一股市大幅下跌帶給川普總統壓力，因為他一直把標普 500 指數吹捧為政績的關鍵指標。因此，股價反應可能會迫使白宮降低保護主義論調，尋求某種妥協。

Oanda Corp. 外匯策略師 Alfonso Esparza 表示，貿易戰擔憂仍然存在，需要美中雙方提供更多細節和聲明，以便平息波動的市場。

AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 稱，從短期來看，人民幣匯率將是決定市場短期走勢的一個關鍵因素。

SunTrust Private Wealth 首席市場策略師 Keith Lerner 警告，即使歷經週二大幅反彈之後股市也可能進一步下跌，股市觸底有 2 個方式：價格與時間面，傳統的修正期間會持續 1-1.5 個月，如今美股只跌 7 日。」