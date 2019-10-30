〈分析〉徵用工賠償判決滿週年 日韓關係修復仍膠著

自從南韓最高法院在 2018 年 10 月 30 日，作出日本企業須對二戰時期的韓國藉徵用工進行賠償的判決後，剛好在今天屆滿一年，這項判決對後來的日韓關係影響甚鉅，持續惡化的關係至今也仍未找到解決方式。

在過去二戰時期的徵用工爭議上，日本政府主張相關的賠償問題，在日韓雙方於 1965 年所簽署的「日韓請求權協定」中已全部獲得解決。日本政府也對相關日企施壓，要求他們不要理會南韓法院的判決，並對南韓採取嚴格出口管制等反制措施。

而在南韓方面，最快在今年底前，就會將相關遭到扣押的日企資產進行變賣，主張日本企業不可蒙受損失的日本政府，也可能採取更加嚴厲的反制措施，兩國關係也恐陷入更深的泥沼當中。

雖然日韓兩國共同認為雙方關係不能再出現進一步的惡化，然而為問題找到解決出口也並非易事。

南韓主張日本企業必須尊重南韓最高法院的賠償判決，而日本則主張賠償問題已在日韓請求權協定中獲得解決，且不容許日企蒙受損失。在雙方如此不同的主張下，要找到妥協之處也幾乎是不可能的任務。

徵用工賠償判決滿週年 日韓關係修復現曙光？(圖片：AFP)

南韓在 6 月時曾提出「1+1」方案，也就是日韓兩國企業能自發性的拿出錢來，共同支付賠償金給當年的受害者。在日本拒絕這項提案後，南韓的外交相關人士也提出了各種建議。不過截至目前，仍未找到日韓兩國民眾都能接受的優良提案。

南韓的政界人士，曾對「以日本作出謝罪為前提，再由南韓方面支付賠償金」的提案寄予厚望，後來因被害者的權益可能受損，還有第三者不可強行要求受害者收受他人的賠償金，在最後遭到否決。

另外還有建議方案是南韓先行支付賠償金，再向日企請求賠償的提案亦遭否決。而南韓的外交管道則是在 29 日時傳出，不管是什麼方法，日企都需以某種形式來進行賠償，對相關問題提出看法。

還有提案建議當日企支付賠償金給在這回訴訟中勝訴的相關人等後，南韓再另外支付賠償金給未參與訴訟官司的受害者，但這項提案也充滿了諸多缺點。因為日企當為進行賠償的主體，南韓政府的介入有違最高法院在判決上的精神。且受害者們也應該難以接受如此作法。

有日本媒體曾在週一 (28 日) 時指出，日本政府向南韓提出建議，由南韓政府與企業以經濟協助的名義創設基金，而日企也共同參加其中，不過這項消息也立即遭到南韓外交部的否定。

不過日本堅持問題需由南韓自行解決的強硬態度，至今也似乎出現鬆動。有外交相關人士表態，日本若真的作出如此提案，將會給予肯定，不過截至目前，還未得知有類似舉動發生。