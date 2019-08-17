通用電氣遭會計師控財報 股價暴跌11%

美國長青企業通用電氣 (GE-US) 週五 (16 日) 遭到會計師 Harry Markopolos 指控財報作假，股價狂跌 11%。創下 2008 年金融危機以來，最大單日跌幅，市值蒸發 89 億美元。

通用電氣股價走勢圖 (圖片: Investing)

根據 Markopolos 釋出的一份長達 175 頁的研究報告中，顯示通用電氣一直試圖掩蓋其保險部門中近 400 億美元的虧損，並且發現通用電氣在油氣業務的會計處理方式有問題，累計涉及會計詐欺的金額高達 380 億美元，相當於通用電氣勢值得 40% 以上。

曾經揭發龐式騙局 (Bernie Madoff) 的美國會計師 Harry Markopolos，這次將矛頭指向通用電氣，指控其詐欺的行為嚴重程度甚至比 2008 年的金融危機要大。

通用電氣執行長 Larry Culp 則回應道，這些指控毫無根據，宣稱 Markopolos 是為了影響股價，釋出的研究報告有多項不實。

華爾街分析師仍對通用電器的股價列為「買入」評級，且將目標價訂在 14 美元，花旗分析師 Andrew Kaplowitz 表示針對會計師指控儲備金的計算法則，可能是錯誤的。

William Blair 分析師 Nicholas Heymann 將通用電器的股價列為「優於大盤」，但未訂定目標價。

分析師 Scott Davis 認為，該份研究報告不足以將通用電氣擊潰，因為無論是違規的會計計算法則，或是保險業務部門的虧損皆已反映在周五的股價上。