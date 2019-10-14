德國經濟部：德國經濟陷入疲軟階段 但出現經濟危機可能性不大

外電報導，德國經濟部在週一 (14 日) 表示，儘管目前正處於一個經濟成長乏力的週期階段，但德國經濟不太可能就此陷入長期衰退。

在經歷連續 9 年的成長後，德國當局預測德國經濟在第三季恐出現技術性衰退，預期將像第二季 (4 月至 6 月期間) 一樣小幅收縮，主因與英國脫歐帶來的不確定性，以及貿易衝突所導致出口疲軟有關。

德國經濟部表示：「以出口為導向的德國工業正面臨全球貿易疲軟、全球製造業停滯以及汽車需求下降的情況。但目前預計不會出現更大的放緩或顯著的衰退。德國經濟仍處於停滯狀態。經濟活動停留在現有水平。」

經濟學家對此表示擔憂，認為製造業的放緩遲早會蔓延到德國其他的產業部門，該國強勁的勞動力市場似乎也開始受到拖累的影響。

當局表示，德國服務業和建築業的成長在很大程度上彌補了依賴出口的製造業的衰退。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 所領導的聯合政府拒絕了以刺激政策應對經濟放緩的呼籲。

德國主要經濟機構已大幅下調了經濟成長預測，數據預期該國經濟在今年將成長 0.5%，到 2020 年將成長 1.1%。

德國工商會協會 (DIHK) 在先前的報告中指出，德國企業對未來越來越感到悲觀，德國對出口業務的經濟預期甚至跌至十年低點。

DIHK 將德國國內生產總值 (GDP) 的成長預期從 2 月份的 0.9% 下調至 0.6%，接近政府所預期的 0.5%。 相較之下，在 2018 年，德國經濟成長了 1.5%。DIHK 指出，今年出口成長恐將損失 300 億歐元以上。

DIHK 總裁 Eric Sc​​hweitzer 警告表示：「但是，投資和就業的進一步放緩，特別是製造業的投資和就業據表明，從長期來看，國內經濟將無法擺脫艱難的外部經濟環境因素。」