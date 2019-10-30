〈財報〉SONY影像感測器銷售暢旺 Q2營收創史上佳績

日本消費電子大廠索尼 (SONY)(6758-JP) 在週三 (30 日) 日股盤後公布了最新一季財報。2019 年 Q2，由於影像感測器的銷售暢旺，當季營業利益成長了 16%，創下 Q2 有史以來最佳業績紀錄。另外索尼也在全年的合併營業利益財測方面作出上修。

週三 (30 日) 東京股市收盤時，索尼股票較上個交易日下跌 1.20%，以每股 6365 日圓作收。

(圖片：Investing.com)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

毛利報 2 兆 1223 億日圓，年減 3%。

營業利益報 2790 億日圓，年增 16%。

純益報 1879 億日圓，年增 9%。

在遊戲及網路服務的營收出現大幅減少，影像及感測器部門出現大幅增收。另外在音樂、電影方面的營收也出現增加。電子產品及解決方案部門，則在長期性資產方面出現損失。

年度財測：(2020 年 3 月期，基於 GAAP)

毛利預估為 8.4 兆日圓，年減 3%。下修了過去預測 (原本預估年減 1% 至 8.6 兆日圓)。而市場預期為 8.69 兆日圓。

合併營業利益預估為 8400 億日圓，年減 6.1%。上修了過去預測 (原本預估年減 9% 至 8100 億日圓)，合乎市場預期 (8406 億日圓)。

純益預估為 5400 億日圓，年減 41%。上修了過去預測 (原本預估年減 45% 至 5000 億日圓)，優於市場預期。

影像及感測器部門的營收預估將達 1.04 兆日圓，上修了過去預測 (原本預估為 9900 億日圓)。同部門營業利益預估為 2000 億日圓，作出大幅上修 (原本預估為 1450 億日圓)。

遊戲及網路服務部門的營業利益預估為 2400 億日圓。較原本預測 (2800 億日圓) 作出下修。

電子產品及解決方案部門的營業利益預估為 1110 億日圓，較原本預測 (1210 億日圓) 作出下修。