人民幣中間價續創兩個月新高 在岸、離岸變動小

中國外滙交易中心今 (29) 將人民幣中間價調升 35 基點，報 1 美元兌 7.0582 人民幣，再創逾兩個月 (8 月 26 日以來) 新高。

不過，在岸與離岸人民幣報價則表現平穩，沒有太變動，整體維持在區間整理，市場似乎在等待 FOMC 會議結果、10 月份美國非農報告，及美中貿易談判更進一步進展。

截至上午 09:54 止，在岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0653 人民幣，小升 3 基點，升幅接近 0%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

在離岸人民幣方面，則暫報 1 美元兌 7.0635 人民幣，升值 21 基點，升幅 0.03%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

FOMC 將於台灣時間 31 日凌晨 2 時公布 10 月份利率決議，由於美國 9 月份 PMI 創 10 年新低，非農則是不如預期，美國經濟前景疲軟，再加上全球貿易緊張局勢不明朗，投資人均關注 FOMC 是否將再度降息因應。

至於美中貿易談判即使已經朝向良性進展，但離完全解決貿易戰還有一大段距離，且第一階段簽署協議時間遲遲未定，不確定性也增添市場觀望氣氛。

分析師指出，近期人民幣兌美元匯率回升主要還是在於美元走弱。10 月 10 日～18 日，美元指數曾大幅走貶，一方面，英國與歐盟達成新的脫歐協定刺激歐元走升；另一方面則是美國工業產出、新屋開工、零售銷售等多項經濟數據不佳所致。

不過，自 21 日以來，美元指數已止貶反彈，目前反彈幅度則不如之前貶幅。