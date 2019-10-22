美中談判雖有進展 野村看人民幣升破7.0仍困難重重

野村證券分析師認為，即使美國和中國設法達成部分交易，人民幣也將繼續在 7 以下區間交易，若人民幣要升破 7 的整數大關，那麼市場必須看到「美中有討論取消現有關稅」的跡象。

由於華盛頓和北京之間的貿易緊張局勢加劇，近幾個月來人民幣貶值，並在 8 月貶破 7.0 關卡，野村證券流動外匯全球主管 Stuart Oakley 表示，除非可確定美中第一階段的協議簽署，否則人民幣兌美元匯價估計只會狹幅波動。

美元兌人民幣日線走勢圖 圖片：investing.com

本月初，在華盛頓舉行的高層貿易談判中，美中放出風聲，雙方已有共識，正敲定第一階段的協議文本，並預計在 11 月的 APEC 會議期間，由川普與習近平簽署。

Stuart Oakley 估計，在 11 月 16 日前，人民幣只會在 7.0750 上下 0.5% 間震盪，如果雙方順利在智利簽約，人民幣才會開始向 7.0 移動。

Stuart Oakley 補充，如果要見到人民幣升破 7.0 關卡，市場必須要看到，美中正在討論取消現有關稅的跡象。

美中為談成第一階段協議，美國已取消原定 10 月份的加稅，川普的經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一表示，如果貿易談判進展順利，12 月份加稅的計畫也可能取消。但目前美方的說法中，完全未提到取消當前關稅的計畫。

在月初傳出雙方進展順利之際，人民幣兌美元由 7.11 附近，一路升至 7.06 左右，但自此之後，投資人的樂觀情緒突然消失，人民幣再次走弱，只是幅度變低。

週二 (22 日) 在岸人民幣匯價約在 7.0721 美元左右交投，離岸人民幣報價約 7.0740，自 8 月以來，人民幣兌美元匯率已貶值 2.78%。

許多專家認為，目前所進行的美中臨時協議，更像是沒有任何實際細節的停戰協議。

法國投資銀行 Natixis 分析師 Alicia Garcia Herrero 與 Jianwei Xu 表示，至今為止所見到的內容，是一些舊辦法的總結，剩下的就是中國對解決智慧財產問題的含糊承諾。

Natixis 分析師相信，由於中國經濟增速放緩，若是貨幣過於強勢將對經濟不利，再加上目前美中談判的情況，預計年底前人民幣貶至 7.25，未來 12 個月的目標價為跌到 1 美元兌 7.45 人民幣。