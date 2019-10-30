紐約匯市-美元續跌 英國工黨支持強生提前大選  提振英鎊、歐元走高

週二 (29 日) 美元指數走低，投資人靜待聯準會 (Fed) 利率決策，而英國不會進行無協議脫歐的消息，提振英鎊和歐元走高，英鎊兌美元上漲 0.2% 至 1.2886，而歐元兌美元上漲 0.1% 至 1.1105。

美元 15 分線 (圖片: investing)

美元指數下跌 0.1%，至 97.470。本週最重磅大事，即是美國聯準會 (Fed) 將於週四 (31 日) 凌晨 2 時公布 10 月利率決議，在近期各種經濟數據前景疲軟、國際貿易緊張局勢加劇、海外成長預測低落等因素交錯之下，目前市場預期 Fed 將在今年進行第三次降息。 降息一碼機率高達 97.3%。

與此同時，貿易緊張局勢仍然存在，但在美國總統川普表示有可能提前與中國簽訂第一階段貿協之後，有所緩解，雙方極有可能在下個月的智利亞太經合會 (APEC) 再度召開「川習會」。華府還在評估是否延長將於 12 月到期的關稅緩衝期。

避險日元兌美元持平於 108.93。

英鎊走高，係因反對黨工黨領袖 Jeremy Corbyn 表示，「我們已準備好迎接大選，但前提就是要排除無協議脫歐。」

歐盟將英國脫歐的最後期限延長至 2020 年 1 月 31 日，英國首相強生 (Boris Johnson) 要求在 12 月 12 日舉行大選，但工黨和其他反對黨主張把日期定在 12 月 9 日。下議院在三讀提前大選法案前，先表決把日期改為 12 月 9 日的修正案，結果以 315 票對 295 票否決這項修正案。

英鎊兌美元 15 分鐘線 (圖片: Investing)

工黨支持強生在 12 月之前大選。英國國會週二晚間以 438 票對 20 票，通過強生的提前大選法案，法案接著將送交上議院審議。

脫歐消息提振歐元，歐元兌美元已接近目標水平 1.1120，目前交易於 1.1113，但匯市仍有變數，歐元區 CPI 以及第三季度 GDP 指數尚未公布，使得歐元漲勢有限。

截至週三 (30 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 97.465。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1113 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2867 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6862 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3086 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.89 日圓。