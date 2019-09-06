郭明錤：緯創、長電科技將受益今、明2年新款iPhone SiP訂單

週五 (6 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研究報告，指出超寬頻 (UWB) 將為蘋果 (AAPL-US) 2019 下半年新 iPhone 的關鍵創新功能，可望實現更多創新商業模式，iPhone UWB SiP 主要供貨商為陸廠長電科技、UWB 標籤則由緯創 (3231-TW) 生產。

郭明錤指出，預期蘋果 2019 下半年發布的 iPhone 機型均會搭載 UWB，可與既有應用程序整合 (如：Apple Map)，提供實現室內定位服務。

從技術觀點而言，郭明錤也預期蘋果同時將出貨 UWB 標籤 (Tag)，以實現部署提供 iPhone 室內定位服務的基礎建設，相信透過 UWB 技術，可以大幅改善室內定位的使用體驗，與低功耗藍牙 (BLE) 整合有助於升級 iBeacon 功能。

郭明錤預測，透過提供更精準的室內定位服務，能讓蘋果與更多產業與企業合作，有利 iPhone iOS 生態系發展。

郭明錤指出，在產業鏈方面，相信陸廠長電科技將為 UWB SiP 主要供應商，UWB 標籤則由緯創 (3231-TW) 生產。

郭明錤表示，長電科技可望成為新 2020 年新一代 iPhone Wi-Fi SiP 之新供貨商，目前 iPhone Wi-Fi SiP 的供貨商為環旭電子與日廠村田製作所 (Murata)，但預期長電科技將會在 2020 年下半成為 iPhone WI-Fi SiP 供貨商。

長電科技的 iPhone Wi-Fi SiP 訂單，主要是由 Murata 處取得，郭明錤以最樂觀情境推估，長電科技可能會取代 Muara，取得 50% iPhone Wi-Fi SiP 訂單比重。

郭明錤認為長電科技能自 Murata 取得 Wi-Fi SiP 訂單的原因有二：