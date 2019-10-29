iOS 13.2必看亮點 Deep Fusion影像處理上線、支援AirPods Pro

蘋果公司 (AAPL-US) 今 (29) 日推出最新 iOS 13.2 系統更新，其中，最受矚目的 Deep Fusion 進階影像處理功能正式上線，並支援最新推出的 AirPods Pro 入耳式無線耳機，另外還更新、增加了 70 多個 Emoji 表情，以及隱私權的調整。

蘋果日前發表 iPhone 11 系列時曾展示 Deep Fusion 強大的圖像合成技術，但卻未內建在新機中，這回終於在 iOS 13.2 版本釋出，Deep Fusion 是透過 A13 仿生神經網路引擎，擷取多張不同曝光的影像，逐一分析每個像素，並將影像最高畫質的部分疊合，合成不管質地和細節都大幅度提升且雜訊更少的照片，特別是在中到低光源的場景下。

蘋果 iOS 13.2 還可支援最新發布的 AirPods Pro 入耳式無線耳機，用戶使用「透過 Siri 播報訊息」功能，只要戴著 AirPods 就能聽到 Siri 朗讀收到的訊息內容。

在 Siri 語音助理方面，iOS 13.2 新增隱私權設定，用戶可以選擇是否要允許 Apple 儲存您與 Siri 和「聽寫」的互動音訊，以便協助改進，並新增從 Siri 設定中刪除 Siri 和「聽寫」記錄的選項。

另外，iOS 13.2 除了為 iPhone 帶來更新，智慧音箱 HomePod 也獲得升級，能支援與 iPhone 間的「Handoff」功能，將手機上正在播放的音樂，不間斷地切換到 HomePod 上播放。

至於用戶關心的修復動作，iOS 13.2 修正了無法在第三方 App 中自動填寫密碼的問題、使用「搜索」時鍵盤無法顯示、啟用重複提示的選項時消息僅發送單次通知、手機通知可能顯示電話號碼而不是聯繫人姓名、無法儲存「標示」註解的問題等。