康寧下修本季銷售預估 全年光學通訊產品出貨估年減3-5%

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 對今年第 3 季提出最新看法，受到面板廠商產能利用率降低、電信客戶下修資本支出，下修旗下顯示技術部門及光學通訊部門產品本季銷量，預期光學通訊產品全年出貨量，將從先前預期的成長轉為衰退 3-5%。

顯示技術部門方面，康寧表示，受部分面板廠本季降低產能利用率，低於公司原先預期，因此本季顯示玻璃相關產品恐將季減近 1 成，下滑幅度達 7-9% ，以全年來看，預期在 10.5 代產能帶動下，全年出貨將較去年略增，更可望超越整體玻璃市場平均。

價格方面，康寧表示，預期本季玻璃價格將持平第 2 季，跌幅較過往收斂，但也並未強勁反彈，因此目前全年玻璃價格，仍估維持 1-3 % 降幅。

康寧表示，電視面板有朝更大尺寸趨勢邁進，但近期電視製造商受大環境貿易戰、終端需求低迷影響，面板採購需求相對保守，產能利用率也下滑，預期明年上半年狀況將逐步改善。

在光學通訊部門方面，康寧指出，幾家電信服務商減少在電纜部署和光纖到府的資本支出，預期本季銷售量將年減逾 1 成，較先前預期的衰退 1-3 % 擴大，全年而言，康寧認為，全年光學通訊產品銷售量將年減 3-5%，也較先前成長轉為衰退。

康寧表示，預期今年下半年在電信服務商和企業網路銷售量都將較去年呈現衰退，但康寧也強調，公司管理階層正積極採取措施降低成本。