OECD：貿易緊張局勢影響 全球上半年FDI大減20%

據報導，似乎有越來越多的證據表明，貿易緊張局勢的影響似乎已經深入全球的經濟當中。經合組織 (OECD) 指出，因美國、歐洲與中國之間的貿易緊張局勢拖累全球經濟，全球外國直接投資 (FDI) 在今年的上半年大幅縮減。

OECD 的數據顯示，今年上半年全球外國直接投資下跌了約 20%，至 5720 億美元。第二季的跌幅更為顯著，FDI 下滑了 42%。歐洲和美國的 FDI 均大幅下跌，美國地區的 FDI 下跌超過 25%，至 1510 億美元，而歐盟地區的 FDI 大減 62%，至 1070 億美元。而中國則有所增長，不過增幅相對較小，中國的地區的 FDI 則成長 5%，至 820 億美元。

此外，OECD 表示，在 2016 年下半年，從中國流向美國的 FDI 達 160 億美元高位，此後卻下跌至不足 12 億美元。OECD 統計學家 Maria Borga 表示：「這些情況可能部分反映出貿易緊張局勢的影響以及美國和中國之間未來經濟關係的不確定性。」

報導認為，中美之間若能達成協議，並消除所有潛在的經濟憂慮，將使風險型資產再度飆升。但是，也不能消除已經造成的所有損害，而經合組織的報告似乎也強調了這一點。

在此種背景下，像日元這樣的避險資產似乎更受到投資者的歡迎，而與成長型的貨幣仍面臨挑戰。報導指出，儘管澳幣兌美元在過去一個月中有所上漲，但仍然陷入自 2018 年底以來的長期下跌趨勢當中。