貿易戰衝擊全球股市 法人教戰兩招抵禦市場波動

美中貿易戰打打停停，衝擊資本市場走勢，投信認為，儘管市場受地緣政治與貿易摩擦而波動劇烈，建議可鎖定「產業龍頭」與「結構性贏家」，長線投資趨勢，還是有機會賺取理想績效。

回顧今年以來市場表現，儘管投資人擔心中美貿易以及經濟放緩所帶來的負面影響，但股票市場仍表現亮眼，其中成長股優於價值股， 荷寶投資管理表示，今年以來「趨勢投資」策略突出，顯示只要精準掌握長線投資趨勢，可望將降低市場短線雜音影響。

野村投信指出，從績效表現來看，荷寶環球消費新趨勢股票基金今年以來表現卓越，以 24.67% 的漲幅穩坐同類型基金第三，顯示趨勢投資策略的選股眼光精準。

野村投信表示，從金融海嘯過後，市場歷經 79 個月的多頭，與 39 個月的空頭，荷寶的環球消費趨勢投資策略在多頭期間漲幅優於指數，空頭期間的跌幅較少，追漲抗跌的特性尤其適合目前不確定性較高的投資環境。

荷寶趨勢股票團隊客戶投資組合經理韋艾德指出，2019 年全球經濟穩健成長，有利優質與成長型企業，尤其看好全球消費趨勢，其中全球消費主要聚焦 3 大趨勢，分別為數位消費者、新興消費者與強勢品牌，數位消費者部分的重心為串流媒體，消費者的消費行為轉變為訂閱模式，主因每月付出的訂閱費用相對低廉，且使用方式非常方便，在任何裝置都可以觀看影片或是聆聽音樂。

在新興消費者方面，重心則放在印度市場，過去 10 年中國消費市場發展迅速，逐漸趨於成熟，相較之下印度仍處於成長的早期階段，快速成長的人口代表消費市場頗具成長潛力。

韋艾德指出，預估印度在 2025 年消費支出將達到 4 兆美元，成為全球第 3 大消費市場，隨著印度人均所得增加，預期印度消費者的消費能力及水準也將增長，除了傾向購買更高品質、高單價的商品，消費頻率也將增加。