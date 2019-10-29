台股盤前—外資續作多+美中貿易戰趨緩 高檔整理後上攻可期

台股昨 (28) 日量縮未過前高，終場上漲 18.9 點、收在 11315.02 點，成交量縮至 1126.21 億元。法人指出，外資 10 月以來已買超台股上千億元，且期現貨同步作多，而美股周一也收漲，在外資持續作多、且美中貿易戰趨緩下，資金行情可期，短線雖可能維持高檔震盪整理，後續在不確定因素逐步明朗後，將持續上攻創高。

台灣銀行昨日圓現鈔賣出價跌至新台幣 0.2847 元兌 1 日圓，下探 5 個多月來低點，為與日商高度競爭的國巨等被動元件、半導體矽晶圓廠環球晶等廠、及工具機產業帶來威脅。

市場傳蘋果將於美國時間 10 月 30 日，在官網開賣新 AirPods、新一代 iPad Pro、16 吋新款 MacBook Pro、Mac Pro 等新品，可望為鴻海、英業達、廣達、仁寶等代工廠本季營運添動能。

全球記憶體晶片龍頭三星將重啟擴產計畫，擴產內容涵蓋 DRAM 與 NAND Flash，是其近一年來首度啟動擴產。在近期記憶體晶片報價回穩下，三星重啟擴產，加上中國加快記憶體量產腳步，可能對記憶體市場行情帶來影響，進而牽動南亞科、華邦電等台廠營運。

大同子公司尚志資產董事會決議發放第 3 季現金股利每股 590.84 元，共將發出 30.84 億元股息。由於大同持有尚志資產所有股權，此次尚志資產配息，大同將有近 31 億元的現金落袋，有助其第 3 季營運虧損收斂。

法人指出，外資 10 月以來已買超台股達 1043 億元，創 2016 年 7 月以來單月紀錄，且在期現貨表現同步作多，目前市場觀望本周包括 Fed 利率決議、美國重量級科技類股財報、台股聯發科等電子股召開法說等因素。

不過，法人認為，在外資持續作多、且美中貿易戰趨緩下，資金行情可期，短線雖可能維持高檔震盪整理，後續在不確定因素逐步明朗後，台股將持續上攻創高。

