

◆盤勢分析

1. 美國總統川普週一表示美中有望提前與中國簽署第一階段貿易協議，聯準會週二開始為期兩天的利率會議，預期本月底將實現今年第三度降息，蘋果、谷歌、微軟與應用材料等領軍攻高。週一美股上漲，漲幅介於 0.49 至 1.75％，標普 500 創歷史新高。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2) 均線：支撐為 11,100 點附近，壓力為 11,450 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 143 點附近，壓力為 147 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並再創高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用。

5. 美國時間週一 (28 日) 台積電 (2330) 宣布與格芯 (GlobalFoundries) 達成專利訴訟和解，雙方同意撤回雙方之間與客戶相關的所有法律訴訟，並同意對現有及未來十年的半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議。

6. 市場傳出，蘋果將於美國時間 10 月 30 日於官網開賣新 AirPods（或稱 AirPods Pro）、新一代 iPad Pro、16 吋新款 MacBook Pro 等新產品，並且可能推出新一代 Apple TV。蘋果五大新品上市，大搶耶誕商機，將為 2317 鴻海、2356 英業達、2382 廣達、2324 仁寶等代工廠本季營運添動能。

7. 台表科（6278）九月營收 33.34 億元，年增 8％，本期淨利 2.54 億元，年增 133％，每股盈餘 0.87 元，年增 135％。台表科今年前三季營收 281.79 億元，毛利率 12.46％，稅前盈餘 19.72 億元，合併稅後盈餘 14.1 億元，年增率 293.85％、EPS 為 4.82 元。

8. 寶雅（5904）昨（28）日公布今年第 3 季財報，單季稅後純益約 5.01 億元，每股稅後純益（EPS）為 5.13 元，另累計前三季稅後純益約 13.79 億元，EPS 為 14.12 元，單季、前三季獲利均同步改寫歷史新高紀錄。

