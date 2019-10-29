谷歌Waymo自駕租車公開路測 提供乘客試搭無人車

谷歌 (GOOGL-US) 旗下自駕汽車 Waymo 似乎有望實現無人計程車的商機，公司執行長 John Krafcik 週一 (28 日) 表示，將在美國亞利桑那州的鳳凰城進行僅供乘客體驗的公開路測。

Waymo 已開始向數百名鳳凰城的自駕出租車業者，提供全自動駕駛的計程車載客服務，而無需乘員，Krafcik 週日在底特律召開會議前證實了這一點。

他沒有透露 Waymo 何時開始，或會以多快的速度擴大僅面向乘客的，自駕車乘車服務市場，他說簽署了全自動化服務的駕駛已經簽署了保密協議。

Krafcik 說，Waymo 持續在尋找自駕技術的新商機，而不僅限於自動出租車服務。

Krafcik 說，公司正在美國密西根州、亞利桑那州和喬治亞州進行道路測試。

Waymo 會考慮將其自駕技術出售需要自動駕駛技術的車廠，無論該汽車製造業者會以 Waymo 為品牌，或者用自家汽車製造商的品牌。「兩種方式聽起來都很不錯」Krafcik 說道。

他說，Waymo 可以考慮的一個想法是將自動駕駛儀提供給新車，然後在其生命後期將其轉移到乘車共享車隊中。

Waymo 已宣布與雷諾汽車，及其日本合作夥伴日產汽車公司開發自動駕駛汽車和服務的協議，並已與飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler Automobiles) 達成協議，能使用公司和旗下捷豹 I-PACE 的純電動性能休旅車，來當作自駕出租車車隊。