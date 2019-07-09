搶推新服務！谷歌Waymo測試自駕車Wi-Fi

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 自駕部門宣布，正在測試自動駕駛車的免費 Wi-Fi 功能，試圖提供更多的額外服務，吸引消費者使用其自動駕駛車，期望能為長期虧損的的自動駕駛產業創造出不同的盈利途徑。

Waymo 曾在 4 月透過 Google Play Music 推出無廣告的串流音樂服務，與 Spotify 及 Apple Music 競爭，如今又將在其自動駕駛車內提供免費 Wi-Fi 功能，吸引消費者使用。

Waymo 積極推出各項服務的目的只有一個，就是說服消費者自家的 Waymo One 服務，與自行駕車以及其他競爭對手相比更為舒適，希望藉此證明好的服務可以創造利潤。

Waymo 去年取得監管部門核准，開始在鳳凰城推出無人自動駕駛服務，計畫方案稱作「Waymo One」。目前 Waymo 自駕車服務的價格和網約平台 Uber(UBER-US) 及 Lyft(LYFT-US) 相當，這兩家公司目前仍屬虧損狀態。

華爾街投資分析師表示，自動駕駛技術能夠為 Waymo 削減駕駛的人力成本，同時提供客戶高品質的服務，幫助公司提升服務費用，而提供網路、音樂以及影音串流服務能為公司帶來額外收入。分析師預計，若額外服務能創造收益，Waymo 的估值將超過 1000 億美元以上。

然而，Wi-Fi 功能是否對用戶有足夠的吸引力還有待觀察，畢竟，乘客還是可以使用自己的手機上網。但仍有 Waymo 使用者對可能推出的 Wi-Fi 服務樂觀以待，表示車內 Wi-Fi 能夠讓他們在長程出差路途中使用筆電工作或使用串流媒體服務。

目前 Waymo 拒絕公布 Wi-Fi 測試的開始時間、網速以及提供者，僅表示 Wi-Fi 服務沒有使用限制，且強調任何從乘客收集到的數據均受一般隱私政策的約束。