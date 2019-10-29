〈財報〉Spotify營收、獲利超乎市場預期 股價大漲16% 

全球最夯的音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 週一 (28 日) 公布 Q3 財報，受惠於每月活躍用戶大幅增長，獲利出乎意料優異，盤後股價上漲 0.5%。

週一 (28 日)Spotify 上漲 16% 以每股 140.2 美元作收，漲幅遠高於標普 500 指數的 0.56%。

Spotify 股價 (圖片: GOOGLE)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

總月活躍用戶 (MAUs) 報 2.48 億人，年增率達 30%；

Premium 付費用戶增加 500 萬人，年增率上漲 5%，高於市場普遍預期的 440 萬人；

每股盈餘報 0.4 美元，遠高於市場普遍預期的虧損 0.29 美元；

營收報 19.3 億美元，略高於市場預期的 19.1 億美元；

毛利率報 25.5%，年增率持平；

營運利潤約合 6000 萬美元 (5400 萬歐元)，優於去年同期虧損 670 萬美元；

營運支出為約合 4.29 億美元 (3.87 億歐元)，年增率上漲 11%。

公司財測與展望：

Spotify 表示，今年 Premium 用戶數量累計增加了 2600 萬，從 1.08 億人，漲至 9 月底的 1.13 億人，面對著蘋果和亞馬遜的串流音樂服務競爭，Spotify 業務強勁，絲毫不遜色。

尤其是在 podcast 業務方面，Spotify 更實現了「指數級增長」在上一季中收到了不錯的成效，本季平台收聽量足足增幅有 39% 之多。

發展中國家的業績帶動月活躍用戶增幅，拉丁美洲創下連續第二個季度增長加速，東南亞仍然是我們增長最快的地區，值得注意的是，本季度印度的表現優於公司預測的 30%。

各地區月活躍用戶 MAUs(圖片: Spotify via businesswire)

首席財務長 Barry McCarthy 將於 1 月 15 日退休，並將由現任財務規劃、分析和投資者關係部門副總裁 Paul Vogel 接任。在獲得股東批准之前，預計 Barry 將被重新任命為 Spotify 董事會成員。

展望未來，Spotify 表示，第四季度的 Premium 訂閱用戶淨增加量預估為 700 萬至 1200 萬，受廣告支撐的每月活躍用戶淨增加量為 700 萬至 2200 萬。

營收前景落在 17.4 億歐元至 19.4 億歐元之間，毛利率為 23.7%-25.7%。預計營運虧損為 1.31 億歐元至 3100 萬歐元。