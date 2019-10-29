推特財務長：無進入中國的計畫 專注在可進入的市場

現今，中國政府對許多外國訊息來源施加了限制，包含谷歌、臉書、推特 (TWTR-US) 等美國科技巨頭都被擋在防火牆之外。推特財務長 Ned Segal 在週二 (29 日) 表示，該公司將專注在可進入的市場，並且沒有計劃要進入中國市場。

Segal 表示，該公司專注於改善可進入市場上的用戶體驗，而非無法進入的中國市場。推特每日擁有約 1.45 億可獲利的活躍用戶。該公司希望確保用戶可以信任他們在推特平台中看到的訊息，並確保用戶可以參與到對話中並在過程中感到安全。

像臉書和 YouTube 等其他社交媒體平台一樣，推特在先前也因未能在選舉活動中遏制虛假訊息的傳播而遭到抨擊。自那時以來，該公司便加大了監管力度，通過禁止可疑帳戶和刪除虛假內容來解決虛假訊息的傳播。

另一方面，Segal 表示，廣告是推特業務中的重要部分之一，該公司已經推出了可提高相關性、改進廣告格式並幫助廣告商使用影片與客戶聯繫的服務。「我們希望能幫助更多的廣告商，在我們現有的基礎下發布更好的新產品和服務。」

Segal 也表示，該公司的行動應用推廣 (Mobile Application Promotion) 產品的更新版本可幫助改善廣告的投放以及該公司與廣告合作夥伴共享數據的能力。推特表示，該軟體仍在開發當中。

在上週的推特發布的第三季財報中，該公司的營收和 EPS 均未能達到預期目標。該公司第三季的廣告部門營收為 7.02 億美元，年增 8%，但明顯低於分析師所預測的 7.56 億美元。