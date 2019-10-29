紐約匯市-美元走軟 市場靜待Fed會議 歐盟確定延期脫歐 英鎊、歐元上揚

美元週一 (28 日) 進行盤整走低，川普有意提前與中國簽署部分貿易協議，貿易進展樂觀，週一美股標普 500 刷新高，市場情緒高漲，Fed 將在本週三召開貨幣會議成為投資人焦點，避險需求降低，日圓下跌至 109 水平以下。

美元 15 分鐘線 (圖片: investing)

週一美國總統川普言談中暗示，將提前與中國簽署部分貿易協議，不過尚未透露具體時間。意味著著雙方極有可能在下個月的智利亞太經合會 (APEC) 再度召開「川習會」，避險情緒受到緩解。

英國確定延期脫歐進展，使得英鎊受到提振，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 稍早宣布，歐盟同意英國提出的脫歐申請，確定將脱歐期限延至 2020 年 1 月 31 日，無協議脫歐的風險稍微緩解，並表示若英國儘早通過脱歐協議，將允許其提前離開歐盟。

此外，目前英國國會定於週一晚些時候，對首相強生 (Boris Johnson) 是否在聖誕節前重新選舉的提案進行表決，以試圖批准歐盟與強生達成的脫歐協議。

歐元兌美元 15 分鐘線 (圖片: Investing)

脫歐進展樂觀也連帶助長歐元，歐元兌美元從低點 1.1076 跌至高點 1.1106，一度上漲 0.2% 至 1.1091。本週美股多家公司釋出財報，標普 500 指數衝破盤中歷史高點，為歐元提供了支撐。

市場認為聯準會 (Fed) 有望在今年進行第三次降息，週三將召開的貨幣會議將是市場焦點，降息的機率大增，根據芝商所的 FedWatch 顯示，決策者將聯邦基金利率再降 1 碼 (25 個基點) 的機率高達 95.7%。

FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)

美元兌日元貨幣在樂觀的市場情緒推動下，一度升至 8 月初以來的最高水平 109.04，最新交易價為 109，每日漲幅達 0.3%。

Brown Brothers Harriman 外匯策略全球主管 Win Thin 表示：「美中有意提前簽署協議，緩解了貿易緊張情緒」

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深外匯分析略師 Jane Foley 表示：「市場正在積極尋求線索，好判斷聯準會明年將採取何種經濟對策」。

截至週五 (11 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 97.507。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1099 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2859 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6837 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3056 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.97 日圓。