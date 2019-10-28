英國脫歐再延三個月 歐盟今日進行討論

外媒指出，根據歐盟內部消息人士透露，歐盟 27 國大使將於週一當地上午 10 時 (台灣時間下午 5 時) 在布魯塞爾召開會議。提案內容是爭取將英國脫歐期限從 10 月 31 日延後至明年 1 月 31 日。但若英國議會能夠核准新的脫歐協議，歐盟將同意讓英國提前退出歐盟。

(圖片: AFP)

英國脫歐前景至今仍不明朗，英國國會之前已否決加速落實英國脫歐的立法程序，隨後英國首相強生 (Boris Johnson) 也承認英國未能於 10 月 31 日實現脫歐。

值得留意的是，週一歐盟舉行的會議將商討英國脫歐期限延後的議題，提案內容主要是讓英國脫歐期限最長能延至明年 1 月 31 日，但若脫歐協議能夠獲得雙方批准，英國也可以在 11 月 30 日或 12 月 31 日提前脫歐。

以目前公開的消息顯示並不是所有國家都同意英國脫歐延至明年 1 月 31 日，如法國總統馬克宏之前堅持只同意延期至 11 月 30 日。同時，提案排除重談協議的潛在可能性，並要求英國在延期期間履行所有歐盟義務。

歐盟首度確實將英國脫歐期限記錄於官方文件中。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）於上週末期間與歐盟領袖密切聯絡。而圖斯克積極說服法國同意延後英國脫歐三個月，以避免捲入英國政治風波。

另外有消息指出，如果英國於 10 月 31 日後仍留在歐盟內，歐盟將要求英國提名歐盟委員會代表。新一屆歐盟委員會 12 月 1 日將正式就任。

此外，英國下議院將在周一對首相約翰遜提出的提前大選動議作出表決。

