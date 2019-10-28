〈每日外資外匯觀點〉重量級風險超級周 美元多頭就等聯準會發出這個暗號

本周市場除了持續關注英國脫歐和美中貿易局勢，同時幾件重量級風險事件將來襲，包括美國聯準會利率決議及美國非農就業、GDP 數據公布。

高盛預期，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 10 月 29 日至 30 日的會議上降息 25 個基點，有 95% 的機率期將聯邦基金利率的目標區間調降至 1.5% 至 1.75%。

高盛並表示，FOMC 應會調整會後聲明的措辭，暗示 Fed 七月聲明中的「政策循環中期調整」將就此落幕；同時刪除聯準會「將採取適當行動維持經濟擴張」的措辭。

分析師指出，一旦聯準會發出降息循環可能結束的暗示，將振奮美元多頭的走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

本周美國將公布非農就業及 GDP 兩項重要經濟數據，市場預期 10 月份新增 9 萬個就業機會，失業率預期小幅上揚至 3.6%，平均每小時工資月增率 0.3%、年增率 3.0%；第三季 GDP 年增率初值為 1.7%。

分析師指出，假若美國經濟數據持續表現疲軟，仍會令市場對聯準會升息的預期再度升高，恐將不利美元漲勢。

英國月底脫歐期限進入倒數第四天，歐盟上周五同意英國提出的延期脫歐請求，會在英國國會對提前大選做出表決後，繼續討論最新的脫歐期限。

Trade View Investments 分析師表示，從技術面來看，英鎊若想持續走高，須先重新站穩 1.2868，才能重新攻上 1.3035 之上，並上看 1.3191-1.3277 區間；若 1.2868 失守，1.2720 又不能守住的話，須提防英鎊崩跌，下看至 1.2622，甚至被打回原形到 1.2480 起漲點。