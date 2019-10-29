美股盤後 — Fed 降息預期+美中貿易進展超前 標普刷下歷史新高

週一 (28 日) 財報季紅利持續、美中階段貿易協議進度超前、聯準會即將在今年內實現三度降息，激勵蘋果、Alphabet、微軟與應用材料等科技、通訊服務類股領軍攻高。

道瓊指數漲逾 130 點，標普盤中一度觸及 3044.08 歷史新位，收盤價突破 7 月份歷史高位 (3025.86) 再刷歷史新高。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 16.87 點，或 0.56%，收 3039.42 點。

那斯達克指數上漲 82.87 點，或 1.01%，收 8325.99 點。

美股道瓊指數上漲 132.66 點，或 0.49%，收 27090.72 點。

費城半導體指數上漲 28.90 點，或 1.75%，收 1677.57 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收漲，資訊科技漲幅最大 (1.26%)、通訊服務 (1.17%) 與醫療保健 (1.04%) 板塊次之；公用事業跌幅最高 (1.31%)，其次為房地產 (1.08%) 與能源 (0.62%)。(圖片：Finviz)

半導體供應商安森美 (ON-US) 第三季財報喜憂參半，但其經營狀況有所改善，激勵其股價大漲 10.58%，帶動半導體類股同步走高。

泛林集團 (LRCX-US) 財報符合預期，其股價週一漲逾 4% 至每股 281.25 美元，刷下歷史新高。

美光 (MU-US) 上漲 1.37%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.10%；AMD (AMD-US) 上漲 3.00%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.59%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.60%。

尖牙股全面開高，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.89%； Netflix (NFLX-US) 上漲 1.82%；臉書 (FB-US) 上漲 0.80%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.95%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.31%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.86%。

儘管匯豐銀行財報失利，金融股集體上揚。摩根士丹利 (MS-US) 上漲 0.99%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.16%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.40%。

焦點個股

微軟擊退亞馬遜成為美國國防部百億美元 JEDI 雲端服務合約的競標得主，微軟 (MSFT-US) 週一股價上漲 2.46%。

LV 母公司 LVMH 集團有望收購蒂芙尼，帶動蒂芙尼週一股價飆漲 31.64% 至每股 129.72 美元。

美國電信巨頭 AT＆T (T-US) 第三季財報獲利優於預期，宣布三年計劃將適度增加股息，並在 2022 年之前償還收購時代華納的債務，其股價上漲 4.39% 至每股 38.49 美元。

《路透社》引述消息人士報導，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 有意收購穿戴設備商 Fitbit (FIT-US)，以進軍健身追蹤與智慧手錶市場，Fitbit (FIT-US) 週一股價暴漲 30.86% 至每股 5.64 美元。

華爾街分析

美國總統川普週一 (28 日) 表示，美中有望提前與中國簽署第一階段貿易協議，但並未透露具體時間點。此外，華爾街對聯準會週二開始、為期兩天的利率會議寄予厚望，預期本月底將實現今年第三度降息。

Bespoke Investment Group 數據顯示，週一標普創紀錄高點將史上第二長的牛市延長至 3885 天，是迄今為止史上第二長的牛市。

週一標普指數再度創下紀錄紀錄。(圖片：investing)

川普週一推文歡慶：「標普指數剛創下歷史新高。這是勞工、退休人士以及所有人的巨大勝利！美國比以往任何時候都更強大，(美股) 有巨大的上行潛力。享受吧！」

安聯投信高級投資策略師 Charlie Ripley 表示：「股市正大步邁向歷史新高，樂觀情緒四面八方地衝擊著投資者。」

摩根士丹利投資管理公司董事總經理 Andrew Slimmon 表示：「市場向投資者傳達了一個非常強烈的資訊：週期性股票正在復蘇，並且表現優於大盤。」

Andrew Slimmon 表示：「如果經濟狀況真的很糟糕，這些股票就不會反彈復蘇。而標普終於突破交易區間並走高，經濟數據優於預期，獲利比預期要好。」

Greenwood 資本合夥公司投資總監 Walter Todd II 說：「在財報季結束、聯準會會議結束後，人們將關注貿易協議，重點是華爾街從現在到年底會希望看到全球經濟數據出現積極的變化，藉以得到一些確認，證明經濟成長實際已觸底並開始改善。」