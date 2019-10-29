〈財報〉艾克爾Q3財報超乎市場預期 盤後股價飆漲15% Q4將受惠蘋果AirPods

週一 (28 日) 全球第二大 IC 封測廠艾克爾 (Amkor)(AMKR-US) 於美股盤後公布 Q3 財報，營收超乎市場預期，刺激盤後股價聞聲大漲 15%。

週一 (28 日) 艾克爾上漲 2.31% 以每股 11.08 美元作收，在盤後公布財報後，艾克爾股價再大漲 15.07% 至每股 12.75 美元。

艾克爾股價 (圖片: GOOGLE)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

每股 EPS 報 0.23 美元，遜於去年同期的 0.24 美元，超乎市場預期的 0.07 美元。

淨銷售額報 10.84 億美元，年增 21%，超乎市場預期的 10.3 億美元。

毛利率報 16.8%，較於去年同期的 17.5% 稍低

營業收入報 7900 萬美元，遜於去年同期 9300 萬美元

淨收入報 5400 萬美元，遜於去年同期 5700 萬美元

EBITDA 報 2.09 億美元，遜於去年同期 2.35 億美元。

艾克爾財報 (圖片 amkor.com)

通訊設備 (智慧手機、平板等週邊設備) 占了營收 41%，汽車業務報占 26%，資訊運算中心業務約佔 15%。消費者業務方面 (聯網家庭、電視機上盒，可穿戴設備) 佔了 18%。

艾克爾總裁兼首席執行官 Steve Kelley 表示：「收入連續增長 21%，使財報超出了市場的最高預期，顯示出市場對高端封裝技術的需求特別強勁。」

在過去 3 個月中，艾克爾已下修其每股盈餘 2 次，同時營收則上調了 2 次。在過去四個季度中，艾克爾四次超過市場平均預期的收入。

公司財測與展望：

艾克爾副總裁兼首席財務長 Megan Faust 表示：「三季度的營業利潤，每股盈餘和 EBITDA 均顯示出強勁的年增率。基於我們對第四季度的良好業務前景，我們預計將連續第五年實現樂觀的自由現金流」。

截至 2019 年 9 月 30 日的 Q3 財報，艾克爾現金和現金等價物為 6 億美元，總債務為 13 億美元。

2019 年 Q4 展望：

營收從 10.5 億美元上修至 11.4 億美元

毛利率為 15% 至 18%

淨收入為 2600 萬美元至 7800 萬美元

稀釋後每股盈餘估計為 0.11 美元至 0.32 美元

市場預估艾克爾在 Q4 營收將落在 10.5 億美元，每股盈餘估計為為 0.12 美元，全年營收為 38.7 億美元，全年度每股盈餘為 0.15 美元。

此前，中國天風證券分析師郭明錤發表研報預期艾克爾為新 AirPods 新受惠者， SiP 獨家供貨商，預期艾克爾將在 2019 年下半年進入試產，並在 2019 年 Q4 至 2020 年 Q1 量產。

訂單可能自 2019 年 Q4 開始對艾克爾有顯著貢獻，認為 SiP 將成 TWS 主流設計技術，並相信艾克爾有機會受益於其他非 Apple 品牌的 TWS 訂單。

艾克爾股價今年以來上漲約 65.1%，是超越了同期標普 500 指數的 20.6%，和費城半導體指數的 45.22%。在過去的兩年中，艾克爾超過了市場 EPS 估計值 63%，超乎市場收入預期值 75%。