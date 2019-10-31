根據騰訊新聞《一線》引述多方消息報導稱，中國礦商巨頭比特大陸在人事變動的前一周，已悄然向美國證券交易委員會（SEC）遞交上市申請，保薦人為德意志銀行。

昨日，比特大陸發布官方聲明證實「解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效」，未來將在吳忌寒的領導下，「回歸初心、聚焦主業」。聲明全文如下：

經比特大陸創始人、比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事吳忌寒先生決定，解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。我們相信，比特大陸在吳忌寒先生的領導下，必將回歸初心、聚焦主業，有序橫向發展，成為一家世界頂尖的科技公司。

知情人士透露，從最初赴港 IPO 到如今前進美國，比特大陸的上市進程均由吳忌寒和首席財務官劉路遙主導，詹克團較少參與，而比特大陸這次為了赴美上市，甚至特意聘請了那斯達克前中國區首席代表鄭華，作為公司顧問為其出謀劃策。

根據 SEC 流程，一般在遞交上市申請後，將會經曆三輪問詢，若解答能達到監管要求，則可遞交正式的招股說明書，隨後再經過詢價等程序正式掛牌，整套流程下來至少需要一到兩個月時間。

區塊客昨（29）日報導，比特大陸的競爭對手嘉楠耘智已於 10 月 28 日向 SEC 遞交 IPO 上市計畫書，表明打算在那斯達克證交所上市，股票代號為 CAN，並且設定籌資 4 億美元。現階段，有關嘉楠耘智「最終籌資金額、估值和每股發行價格」仍不得而知。

對此，今日稍早再有美股消息人士透露，嘉楠耘智上市幾乎已成定局，將於 11 月 18 日正式掛牌。

這篇文章 陸媒引援知情人士：比特大陸已秘密申請赴美 IPO 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』