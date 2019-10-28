〈財報〉半導體廠安森美Q3營收合預期 盤前股價勁揚2.5%

半導體大廠安森美 (ON-US) 在今日 (28 日) 公布了第三季財報，獲利低於預期，但營收則達到預期目標。

安森美股價在上週五收盤上漲 3.28% 以每股 19.18 美元作收，而在週一 (28 日) 美股盤前公布財報後，盤前再度上漲 2.50%。

安森美股價走勢 (圖片：谷歌)

以下是基於 non GAAP 財報關鍵數據:

營收報 13.818 億美元，年減 10%，季增 3%，合於市場預期。

EPS 報每股 0.33 美元，低於市場預期的 0.36 美元。

安森美執行長 Keith Jackson 表示：「儘管當前面臨挑戰，但推動我們業務發展的主要驅動因素仍然完好無損，我們也在戰略重點的關鍵領域看到了強大的吸引力。我們相信，通過在汽車、工業和雲端電源市場以及我們的運營中進行投資，我們有能力實現強勁的營收和獲利表現。」

自 2019 年初以來迄今，安森美股票上漲了 16%，對比同期費城半導體指數約 40% 之漲幅，是大大落後。

未來展望:

安森美表示，根據產品預訂趨勢、積壓水平和預估的週轉水平，安森美預期在 2019 年第四季的營收將在 13.5 億美元至 14.0 億美元之間，毛利率則預期落在 35.7% 至 36.7% 之間。

安森美表示，儘管供應鏈庫存已經在 Q3 正常化，並且訂單沿著正常的季節性趨勢發展，但全球宏觀經濟和地緣政治的不確定性仍持續存在，並且對終端市場需求的可見度仍然有限。