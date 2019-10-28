〈中華電5G布局〉攜手跨行業布局5G應用 釋照後將啟動建置設備

中華電 (2412-TW) 今 (28) 日攜手農委會推出「護國神犬」LINE 貼圖，總經理郭水義表示，近年除積極提升國內通訊服務品質外，也正為 5G 應用準備，包含與雷虎科技合作開發空中基地台、與愛立信拓展物聯網市場等，待 5G 釋照後就會啟動相關設備布局。

郭水義表示，2017 年啟動「天網計劃」，動員上千名人員進行基地台序號普查、優化通訊品質，挺進台灣高山、偏鄉地區，建置 3500 座低頻基地台，讓網路訊號涵蓋範圍更廣，此外，近期與雷虎科技合作開發「空中基地台系統」，透過無人機 4G、5G 行動通訊網路，打造防救災緊急通訊系統。

5G 布局方面，郭水義表示，會以合理的價位取得適合的頻寬，加上中華電企業客戶、一般用戶數多，將視產業生態鏈的完備度，5G 建置會分批布局，不會 1-2 年就完成，至於明年預算會等到取得頻譜、釋照後再做財測。

郭水義指出，5G 不只是體驗高速上網，而是能跨行業合作，近期也與愛立信合作，一同布局物聯網市場，此外，智慧城市、智慧製造、智慧農業等領域，未來也將會有許多想像空間。

農委會為防範非洲豬瘟入侵台灣，強力推動邊境防疫政策，不僅促使防疫問題受到重視，意外讓各港口機場檢疫犬受到關注，也被稱為「護國神犬」，中華電與農委會將護國神犬化身為 LINE 貼圖，並將於 10 月 29 日上午 10 點上線。