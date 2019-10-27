電信三雄法說本周中華電打頭陣 聚焦5G等三大議題

電信三雄法說會將於本周開跑，中華電 (2412-TW) 於 10 月 30 日打頭陣，遠傳 (4904-TW) 則在 11 月 6 日接力舉行，台灣大 (3045-TW) 則於 11 月 8 日壓軸登場，外界預期，由於年底競標 5G 頻譜，市場將高度聚焦明年資本支出、獲利與 5G 資費等議題。

NCC 日前公布 5G 第一波釋照底價，3.5GHz 頻段釋照底價 243 億元、28GHz 頻段底價 25 億元及 1800MHz 頻段底價 32 億元，3 個頻段合計 300 億元，其中最激烈的 3.5GHz 頻段，每 10MHz 單位底標 9 億元。

三大電信均曾表示，金額比預期高，拉高底價將縮短競標時程，單一業者投資成本更上看千億元，盼最終價格不要過高。

法人出具報告指出，3.5GHz 底價 243 億元，是國際上最能商業效益的頻段，若照德國、韓國的 5G 標售價格來看，德國 2.1GHz 及 3.6 GHz 頻段中，每 1M GHz 金額分別為 6.7 億元及 4.3 億元；韓國則在 3.4-3.7GHz 頻段中，每 1M GHz 金額是 2.8 億元。

再考量德國、韓國的人口數，分別為台灣的 3.5 倍及 1.6 倍，每 1M GHz 金額提升 1.2-1.9 億元，因此，單一電信業者若得標 90MHz，預期將花費 108-171 億元，電信公司一年將增加 5.4-8.6 億元攤銷金額。

資費方面，中華電執行副總林國豐表示，5G 將是通訊轉折點，資費訂定將使台灣通訊走回健康產業，以韓國為例，4G 吃到飽約 2300 元、5G 吃到飽約 2100-3400 元，未來的策略將是發展成功與否的關鍵，明年資費價格要謹慎訂定，不應以價格取勝。