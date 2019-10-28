〈財報〉匯豐Q3財報低於預期 稅前利潤大減近20%

銀行業巨頭匯豐控股 (HSBC) 第三季財報不如預期，主要受到中美貿易戰和英國脫歐等不確定性影響，打壓了該行在歐洲和美國部分地區的表現。

匯豐控股代理執行長 Noel Quinn 在週一 (28 日) 表示，計畫重塑 (remodel) 相關計畫，同時也警告未來恐將面臨更多的逆風。匯豐股價在港交所報 59.95 港元，下跌 2.76%。

匯豐股價走勢 (圖片：谷歌)

以下是財報關鍵數據：

稅前利潤報 48 億美元，低於去年同期的 59 億美元，也低於市場預期的 53 億美元，年減 18%

EPS 報每股 0.15 美元，低於去年同期的 0.19 美元

營收報 133.6 億美元，低於去年的同期的 138 億美元，年減 3%

調整後營收報 132.7 億美元，年減 2%

匯豐第三季的稅前利潤年減 18%，至 48 億美元，其中絕大多數 (47 億美元) 來自亞洲地區。該銀行表示，在香港地區的表現仍然「具有彈性」儘管近五個月來持續受到不斷加劇的政治動盪衝擊。

面對美中貿易戰持續以及英國脫歐的雙重不確定性，專注於亞洲市場的匯豐一直在試圖降低成本。Quinn 也監督了裁員計劃，裁員約 4000 個工作崗位，主要是遠離大中華地區利潤更高的業務。

Quinn 表示：「我們的部分業務，尤其是亞洲地區業務，在充滿挑戰的環境中表現良好。但是，在某些業務表現上，是不可接受的，主要是在歐洲大陸，以及英國和美國地區的非圍欄銀行 (NRFB)。」

未來展望：

此外，Quinn 也暗示在未來幾個月內將會面臨更多的逆風。「有鑑於營收增長前景較弱，我們以前的計劃似乎已經不足以改善這些部分的業績。因此，我們正在加快重塑相關計畫，並將資本轉移到更高的成長和回報機會當中。」

匯豐表示，下半年似乎不如上半年那麼樂觀，並預計在 2020 年的有形股本回報率 (RoTE) 不會達到預期的 11%。「預期未來營收環境將比 2019 年上半年更具挑戰性，營收成長的前景比我們上半年的預期更加疲弱。」