WSA世界鋼協公布9月粗鋼產量 41個月來首度轉衰

世界鋼鐵協會 (World Steel Association，WSA) 公布了最新統計數據。2019 年 9 月的全球粗鋼產量，較去年同期減少 0.3% 至 1 億 5149 萬公噸，出現近 41 個月以來的首度負成長。最大粗鋼產國的中國雖有增加，日本則因颱風災情在產量出現減少，而美國也出現近 20 個月來的首次負成長。

加上美中貿易戰的長期化影響，使得全球鋼材的需求減少更加明顯。此外，中國的持續增產，也可能造成市場供過於求的情形進一步惡化。

(圖片：翻攝自 WSA 官網)

9 月全球主要粗鋼產國大多出現減少。日本因颱風肆虐，以及主要市場的東南亞需求減少，產量年減 4.5% 至 804 萬公噸。

美國也因為當地汽車產業等，在景氣方面放緩的緣故，產量年減 2.5% 至 707 萬公噸。

在歐洲 (歐盟 28 國及地區) 方面，也出現年減 2% 至 1338 萬公噸的情形。

然而在中國方面，9 月時粗鋼產量年增 2.2% 至 8277 萬公噸，連續 43 個月增加。由於中國政府的限制措施，造成持續接近 10% 的增加率在 2019 上半年中斷，但是每日產量仍然維持在高水準。

全球的粗鋼生產，在過去 3 年多來，以中國和印度等國為主緩慢的持續增加。然而自 2018 年 3 月開始，美中兩國在追加關稅問題上出現摩擦，市場在結構上也出現巨大轉變。

生產全球 5 成鋼鐵的中國，因為與美國之間的對立，在實施國內基礎建設等景氣刺激政策下，增加了粗鋼生產。美國也由於進口關稅的調升，造成國內鋼材價格上揚，國內煉鋼廠也因而持續增產。

雖然美中紛紛增加自國的鋼材生產，然而周遭國家則是因為貿易戰的長期化而受到波及。土耳其、俄羅斯等國，由於關稅問題無法銷往美國市場，改以便宜價格銷往亞洲及歐洲國家，也造成鋼材市場的惡化。而持續增產的中國產鋼材，也開始以低廉的價格銷往東南亞。

至此，全球鋼材市場因為美中貿易戰的長期化發展而出現放緩。WSA 表示，估計到了 2020 年時，鋼材需求將年增 1.7% 至 18.05 億公噸，較 2019 全年的預估需求年增 3.9% 要來的差。需求減少和中國若持續增產，全球鋼材行情可能更加惡化。

另外，G20 在 2016 年開始，針對中國鋼材的過度生產問題，設立了全球論壇 (Global Forum)。但是在 10 月 26 日召開的主要國家部長會議中，已決定廢止相關架構，在生產過剩的抑制能力方面也可能因此出現弱化。