台灣前9月實質出口轉正成長 GDP表現優於日韓

近期美中貿易紛爭，抑制全球經濟表現，經濟部統計處今 (28) 日指出，我國受惠對美出口大增，剔除物價因素後，今年 1-9 月我國實質出口年增 2.8%，相較日韓率先轉呈正成長，加上台商回台等投資挹注動能，致使我國上半年經濟成長率優於日韓。

經濟部統計處公布台日韓出口情勢分析報告，根據統計，去年我國出口依存度為 56.6%，高於南韓的 37.4%、日本 14.9%，顯示我國經濟發展仰賴出口的程度較高，且易受全球景氣波動影響。

由於全球景氣成長動能趨緩，加上原物料價格走跌，今年以來台日韓出口多呈衰退，其中我國 1-9 月出口年減 2.5%，南韓年減 9.8%，日本 1-8 月年減 4.8%，我國減幅較小。

經濟部指出，我國 1-9 月出口減幅低於日韓，主要因美中貿易戰下，資通與視聽產品產生轉單效應，我國今年 1-9 月對美出口年增 17.7%，貢獻度達 13.9 個百分點；南韓年增 3.6%；日本 (1-8 月) 年增 4.2%。另外，南韓、日本對中國及香港出口的減幅，也較我國來得大。

今年以來受美中貿易摩擦影響，需求減緩，抑低各國出口動能，原物料及記憶體等電子零組件價格滑落，也衝擊出口表現。不過，出口剔除物價因素後，今年 1-9 月我國實質出口年增 2.8%，南韓年減 1.5%、日本年減 1.7%，我國表現較日韓佳，且逐季走高。

經濟部表示，台灣為小型開放經濟體，對外貿易依存度較高，易受國際景氣變動影響，今年出口雖衰退，惟受惠於美中貿易戰轉單及產能移轉效應，表現優於日韓，剔除物價因素後，更率先轉呈正成長，加上政府推動投資台灣三大方案，持續挹注投資、製造業生產、出口及就業之成長動能，致使我國上半年經濟成長率優於日韓。