中油人員未依SOP作業 虎航漏油停機檢修

桃園國際機場又發生地面安全事件！一架虎航客機周二 (22 日) 晚間在停機坪準備補充油料時，中油人員疑未遵守標準作業流程，導致加油孔出現漏油，所幸及時發現，緊急停機檢修，這已經是中油今年第 3 度出包。

據了解，桃機周二晚間 10 點左右，虎航客機進行加油作業時，機務人員通報漏油，由於外觀察覺不出異狀，經機務認定是機械故障，但由於飛機機械相當精密，加油孔不會無故故障，進一步調閱監視影像才發現，中油作業人員未遵照 SOP，沒將油管先拆掉就移動車子，造成油管拉扯加油孔出現漏油情況。

桃機今年以來共發生 5 起地安事件，分別是中油 2 起、桃勤 2 起及長勤 1 起，但根據國際規定，機場每 10 萬架次不能高於 2 起地安事故，而桃機今年已經超標。

中油人員今年 1 月 3 日在 B1 停機位執行虎航加油作業時，將油栓車油管掛勾繞行航空器發動機整流罩下方，造成碰撞發動機整流罩受損。第 2 起則是 9 月 2 日在 A5 停機位執行捷星航空加油時，油栓車上升碰撞航機，導致右翼蓋版損傷。

交通部兩位次長王國材、祁文中及民航局長林國顯，15 日才大動作前往桃機視導，王國材要求桃勤、長勤、中油及聯邦快遞，應落實遵守 SOP，並檢討提出精進計畫等，沒想到才經過一周，中油又爆出人為疏失。

由於中油不屬於地勤業，但有與桃機公司簽約，桃機將檢討是否透過合約機制來規範中油，避免再度發生地安事件，而後續交通部將發函給經濟部，幫忙督導中油改善。