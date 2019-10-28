南方澳斷橋、普悠瑪翻車調查報告 運安會估明年8月前出爐

宜蘭南方澳跨港大橋崩塌事故造成 6 人罹難，運安會啟動首件水路及公路複合式調查，主委楊宏智今 (28) 日表示，預計明年 8 月前，將對外公布南方澳斷橋最終調查報告，另外，普悠瑪事故補強報告也力拚明年 8 月前對外公告。

楊宏智今日出席立法院交通委員會列席報告業務概況並備質詢。針對普悠瑪事故調查，楊宏智表示，檢察官、法院相關事證都已經彙整到運安會，其中，第 8 節的列車監視系統 TCMS 有稍微扭曲，第 1 節則是完好如初，待資料解讀出爐後會重新交叉比對，出來的數據可信度會相當高。

另外，日本廠商方面也高度配合調查，高階主管都有與會，楊宏智有信心，這樣的調查能與飛安事故調查一樣有完整性及深度，預計普悠瑪補強調查可望在明年 8 月前出爐，希望可以加速進行。

運安會調查普悠瑪事故也強化 6 大面向，包含發車前系統已發生異常或故障之處置處理；行車時列車動力時有時無的故障識別、傳達及位置；主風泵歷年故障的維修處置；ATP 隔離程序、驗證及遠端監控；速度、煞車及傾斜角度確認化；真實軌道及列車車輛數據。

針對立委質疑南方澳斷橋調查進度，楊宏智指出，工程人員幾乎每天都會到跨港大橋事故現場，有 80% 的證物集中在 8 號碼頭，進度沒有延宕。

楊宏智說，未來將彙整事證並重新檢驗，交由國家實驗室、中科院等單位進行資料分析，估計事實資料報告在明年農曆年後就會出爐，整個事故的輪廓就會出來，預計明年 8 月前公布最終調查報告。