大麻煩！美國禁令未除 華為FPGA庫存見底

華為在美國實施封鎖令時曾表示之前已大量採購美國生產晶片及電子零組件，準備充沛庫存，但隨著時間過去，且美國針對華為的封鎖令尚未解除，現在已經傳出某些重要零件庫存已將耗盡。

此前《日經亞洲評論》曾報導引述多名消息人士指出，華為囤積的產品不只限於晶片，還有許多電子零組件，包含被動元件和光學零組件。

針對對於出口管制風險較高的零組件，華為囤積 6 個月至 1 年以上的庫存，風險較低部份也有至少 3 個月的庫存。

但美國媒體表示，根據研究公司 Mobile Experts 的首席分析師 Joe Madden 以目前華為推出的 5G 產品數量推測，華為採購美國半導體大廠 Xilinx 的 FPGA 晶片將可能在下個月耗盡。

Joe Madden 指出到時華為將換用自家研發產品，但華為與 Xilinx 實力差距恐有段距離，因此採用自家 FPGA 可能最終導致其 5G 設備的吸引力不足。

由於 Xilinx 的 FPGA 技術可通過更改代碼，實現對 5G 基地台的重新編程。Joe Madden 認為，華為的晶片不可能像 Xilinx 一樣能夠進行現場編程。華為可能因此遭遇到麻煩。

Xilinx 曾表示除非美國政府改變立場解除華為禁令，否則 Xilinx 不會向華為銷售基於 5G 相關的產品。

(圖片: AFP)

華為近期爭議不斷，首先華為輪值董事長徐直軍在華為媒體溝通會上公開否認「鴻蒙」是華為自行研發的手機作業系統。並指出「鴻蒙」手機作業系統是媒體取名，並帶起風向，華為內部沒有說它是華為的手機作業系統。

另一個負面新聞即是華為創辦人任正非被人拍到在機場接受安檢時，被安檢人員從行李中拿出一台蘋果 iPad Pro，引發市場熱議。

更早之前則是華為財務長的孟晚舟去年底在加拿大被捕時，被發現隨身攜帶的電子產品就包含蘋果的 MacBook Air、iPad Pro 和 iPhone 7 Plus。