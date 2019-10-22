華為列美國黑名單已5個月 美企對政府態度依然困惑

據《彭博》報導，距離川普政府將中國公司華為列入黑名單，時間已經有 5 個月，但是美國公司現在仍不清楚是否能繼續與這家中國企業合作。

美國商務部在 5 月將華為加入了所謂的實體名單，禁止美國企業與華為做生意，美國政府指控華為威脅國家安全，華為則多次否認。

儘管美國政府採取禁令，但華為公布的今年前 3 季財報，仍然表現出色，其中智慧手機出貨量年增 26%，營收年增 24%。美國政府重點看管的 5G，也未發揮太大作用，華為表示，迄今為止，已經簽署 60 多份全球 5G 商業合約。

許可批准紛爭不斷

此一禁令帶來的明顯打擊，反而在美國企業中出現。這也使得美國多家企業力爭，並向美國政府抱怨，將他們最大客戶之一華為列入黑名單不利於業務開展，而且對政府的最終目標感到困惑，也無法弄清楚何時可取得出貨許可。

川普的態度相當不明確，他在 6 月份與習近平會晤後說，他可以「輕鬆」同意美國公司繼續向華為出口某些產品，並在幾週後聲稱，將加快許可證審批流程，但之後一直未鬆口，而到目前為止，也未有公司獲得許可證批准。

知情人士稱，川普本月與幕僚開會時同意頒發許可，但尚未發布正式決定。

美國商務部在一份聲明中說，已收到 200 多份涉及華為及其附屬公司的許可申請，但考慮到此事的複雜性，程序仍在進行，此外，臨時一般許可仍然有效而且最近已經續簽。

對銷售的影響

美光執行長 Sanjay Mehrotra 9 月表示，許可申請遲遲未獲批准，可能造成銷售進一步惡化。公司上個月的獲利展望令人失望，並聲稱，部分原因是受到華為禁令影響。

美國公司目前努力爭取，在不涉及國家安全敏感問題的業務上出貨給華為，他們表示，這些零件華為如果不向美國購買，也能從台灣、南韓或日本企業取得。

華盛頓智庫 ITIF 總裁 Robert Atkinson 表示，除非禁令能一舉擊垮華為，否則結果會是美國企業在許多科技領域的市占下滑，這對美國競爭力將是損害而不是幫助。

反受其害？

為挽救業務不受打擊，美國企業也尋求自救之法，許多公司都在許可未獲批准之下，先恢復對華為的供貨。

美光即是一例，他們在 6 月表示，已經恢復對華為部分供貨。許多公司仔細研究相關規定後，認為如果公司能證明一項產品源自美國的技術占比不到 25%，那麼也可以繼續向華為供貨，特別是透過非美國的工廠。

英特爾在愛爾蘭、以色列和中國都設有工廠，因此，當晶片的大部分專利不是在美國創造時，他們就能藉這些生產地供貨。

諷刺的是，當執行變通方法時，在美國生產反而成為不利因素，與川普的「美國優先」政策背道而馳。

智庫 New America 的網路安全研究員 Samm Sacks 表示，許多美國公司借道其他國家和第三方，以變通方法繼續向華為發貨，因此華為禁令對國家安全是否達到所宣稱的幫助，實際上有待商榷。

諮詢公司 APCO Worldwide 大中華區董事長 James McGregor 更進一步表示，他擔心科技公司會因此選擇與美國脫鉤，而將部分業務撤出美國。

影響仍待觀察

Atkinson 指出，不要過度解讀華為的前 3 季財報，禁令的真正影響，可能要看第 4 季的銷售情況。

華為曾表示，美國的禁令可能使他們年營收損失約 100 億美元，部分原因是少了 Google 所提供的系統支援，及 Gmail 到 Maps 等 Android 更新和應用程式，將不利他們在中國以外地區的銷售。

隨著美中正尋求敲定第一階段的協議文本，現在最大的問題是，川普是否會考慮將華為從實體名單中刪除或放寬限制。對許多美國企業來說，他們也想知道答案。

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