電子股當道 成中國「國家隊」Q3新寵

A 股電子股本週進入密集的財報公布期，如工業富聯、鵬鼎控股、水晶光電、德賽電池、滬電、京東方等數十家重要電子零組件供應商均將在本週公布財報。在 5G 大架構之下，電子類股成為近期熱門產業，市場關注「國家隊」資金是否有加碼的趨勢。

中國中央匯金資管、中國中央匯金投資、中國證券金融這三大政府資金池，在誕生之初就肩負著穩定股市的重任，再加上北京坤藤投資、北京鳳山投資、梧桐樹等等政府投資平台，是中國資本市場統稱「國家隊」。而「國家隊」的投資動向通常是基金經理人重要參考指標。

根據統計顯示，截至 10 月 28 日止，至少有 641 次「國家隊」名列在中國上市公司第三季前十大流通股東內。

截至昨 (28) 日，「國家隊」合計持股市值達人民幣 1.5265 兆元，與第二季持股市值人民幣 1.5876 兆元相比，持股總市值減少人民幣 611 億元。不過目前 A 股上市公司財報尚未全數公布完畢，數據仍會再有變動。

(圖片: AFP)

而中央匯金投資只持有 2 家上市公司股票，但持股市值卻是「國家隊」中最高的，達人民幣 1.13 兆元。中央匯金資管則是現身在上市公司股東名單中數量最多，共在 382 家企業前十大流通股東中出現身影，合計持股市值為人民幣 1513.77 億元。

從持股數量佔流通股比率的角度來看，銀行類股仍是「國家隊」持股比重最高者，其中，工商銀行、農業銀行等公股行庫一直被中央匯金大規模持股，且多年來未發生太大的變化。

此外，針對第三季「國家隊」持股超過人民幣 20 億元的產業持有情況進行統計，在對比第二季後，電子零組件成為「國家隊」第三季度的新寵。同時，「國家隊」所持有食品飲料類股的市值卻減少人民幣 28.41 億元。

截至第三季度底，「國家隊」持有電子零組件個股的市值達人民幣 112.32 億元，較第二季成長五成。

細看「國家隊」持有電子零組件個股市值的成長，主要因為大幅加碼立訊精密所致。

至於對消費類股情有獨鍾的 QFII 和北向資金在第三季轉向加碼銀行、地產等類股；中國保險業投資資金則主要加碼銀行股。