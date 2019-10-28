確保美國軍事晶片供給 五角大廈力促台積電在美建新廠

據科技網站《Patently Apple》引述消息人士指出，全球半導體大廠台積電 (2330-TW) 對於美國國防的重要性日漸擴大，而台積電也正與美國白宮討論在美國建立新廠的可能性，因美方想要確保將來維持美國軍事優勢所需之高科技電腦晶片之供給，而且台積電近期與美方的討論是越來越緊迫。

目前台積電是領先全球的晶片代工製造商，客戶包括蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、Nvidia (NVDA-US)、AMD (AMD-US)、聯發科 (2454-TW)，Marvell (MRVL-US)、 Broadcom (AVGO-US)、Google (GOOGL-US)、聯想、OnePlus、華碩 (2357-TW)、華為等公司，而其中蘋果便是台積電的最大客戶。

而除上述家喻戶曉的台積電客戶之外，另一個比較少為人知的台積電客戶，就是美國國防部「五角大廈」，根據《紐約時報》報導，美國國防部官員正密集與美國高科技業的高管們進行私下討論，如何確保維持美國軍事優勢所需的晶片供給，而由於該討論是保密進行，消息人士拒絕透露姓名。

消息人士表示，由於美國國防部的高科技軍事用電腦越來越依賴國外廠商供給晶片，其中特別是台積電，而受到近年美中關係持續緊張的壓力，美國國防部也開始擔心晶片供給的穩定性。

知情人士說道，再加上過去幾個月在香港發生的動盪，使得美國國防部與美科技業高管們對於台積電存有疑慮，就是香港情勢是否可能迫使台灣供應鏈限制、或切斷晶片供給。

台積電美國生產的最大阻礙：錢。

雖然美國國防部正力促台積電於美國在地生產晶片，但日前台積電董事長劉德音亦曾表示過，他最近與美國商務部討論在美建立新廠的可能性，但此舉耗資過大，台積電將需要大量補貼，因為在美國營運的成本要比台灣更高。劉德音表示：「一切取決於我們何時才能縮小成本差距。」

長期以來，美國致力於開發最先進的武器，而晶片更在飛機、衛星、無人機、無線通信、坦克、飛機、火箭、船舶導航等軍事用途上，扮演著舉足輕重的角色。

然而許多美國國內的晶片生產線早已轉移到海外，故引發了美國國防部擔憂一旦出現軍事衝突時，晶片供給可能遭遇中斷之問題，而隨著晶片的重要性日益增加，這些擔憂也進一步加劇。

而此前台積電董事長劉德音亦曾透露，若在美設廠的相關成本能夠獲得解決，那麼可能的美國新廠位址將落在華盛頓州的卡馬斯市 (Camas) 近郊，與台積電的舊廠鄰近，但劉德音亦強調，目前談任何決定可能都還言之過早。