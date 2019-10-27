台積電運動會周六登場 張忠謀退休後首度參加格外受矚

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周六 (11 月 2 日) 舉行運動會，今年創辦人張忠謀將協同夫人張淑芬，在退休後首度回台積電參加運動會，格外受矚；而董事長劉德音繼去年喊話營收、獲利朝接近 1 成的目標邁進後，今年對員工的精神喊話，是否有不同目標與期許，也將受市場關注。

張忠謀在去年台積電股東會後裸退，並於 7 月 10 日生日當天，受邀回台積電參加企業總部大樓「張忠謀大樓 (Morris Chang Building)」命名揭牌典禮，但去年 10 月，張忠謀則是首度缺席台積電運動會。

當時，張忠謀對劉德音說，自己剛退休，員工在惜別會上給的熱情感受還未消退，因此不參加今年運動會。不過，他也承諾，若明年台積電持續有好的表現，他一定會來參加。而台積電今年營收、獲利表現持續衝高，張忠謀也兌現承諾，在退休後首次回來參加運動會。

劉德音在去年運動會時表示，目前年營收正朝 1 兆元目標邁進，喊話未來幾年要讓營收、獲利，邁向接近 1 成的成長目標。而台積電去年營收也成功突破兆元大關，達到 1 兆 315 億元。

據台積電公布的第 4 季財測數字推算，今年新台幣營收估將落在 1 兆 648 億元至 678 億元間，符合先前預期的成長 0-5%，優於台積電預估的整體晶圓代工產值年減 1-3%，這也將是台積電營收連續 2 年突破兆元大關。

台積電預估，第 4 季營收達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季將穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。