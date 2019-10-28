

◆盤勢分析

1. 美國貿易代表署釋出好消息，美中高層級談判已取得進展，並且即將敲定第一階段協議文本的部分內容。英特爾資料中心營收意外回溫，促使其營收、獲利、財測皆超出市場預期，股價飆漲 8.10%，帶動科技股上揚，上週五美股上漲，漲幅介於 0.41 至 2.05％，美股四大指數短期偏多。到目前為止，標普 500 有超過 38% 企業公布第三季的財報，其中有 78% 優於分析師的預期。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2) 均線：支撐為 11,000 點附近，壓力為 11,450 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 143 點附近，壓力為 147 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並再創高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用。

5. 台股上市櫃企業第三季財報與法說會陸續登場，指標電子股穩懋（3105）第三季表現大好、第四季超乎預期，令市場驚喜，穩懋第四季營收財測超越市場預期，研判同時來自蘋果 iPhone 需求，以及華為持續將功率放大器（PA）供應鏈替換為亞洲廠商。

6. 盟立（2464）強攻工業 4.0 掀起的智慧製造商機，鎖定機器人應用，協同和大等指標廠異業結盟，成立「盟英科技」，聚焦開發工業機器人必備的關鍵零組件「諧波減速機」市場。盟立近期本業營運將逐步走出谷底，伴隨新事業布局效益發酵，後市可期。

7.2317 鴻海開拓 8K+5G 相關高價值應用領域，內部同步多管齊下優化營運。法人看好，隨著 3C 電子產品銷售回穩、供應鏈精準轉移效益逐步浮現、自動化生產降低成本、雲端數據管理加速決策挹注下，鴻海上季每股純益可望超越上半年總和，本季獲利續揚，全年每股純益有望站穩 8 元，連續七年達 8 元以上。

