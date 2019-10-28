台股盤中—電子三雄領軍多頭續揚 續站穩11300點之上

美股上周五收漲，亞股今 (28) 日也走揚表現，台股開盤再衝鋒，盤面由電子三雄領軍電子權值股走強，權值股聯發科、台達電也有強勢表現，金融權值股國泰金也站穩盤上，惟受傳產權值股台塑四寶壓盤表現影響，指數開高走低，盤中漲幅收斂，預估今日成交量約 1200 億元。

台股今日開盤上漲 25.87 點，以 11321.99 點開出，盤中最高站上 11341.03 點，最低則來到 10295.44 點。從族群表現來看，上市股中以食品族群表現最強勁，漲幅約 0.8%，表現最弱勢為油燃指數，跌幅約 0.3%；上櫃族群方面，表現最強勢為半導體指數，漲幅逾 2%，最弱勢為遊戲族群，跌幅 0.6%。

電子三雄方面，台積電盤中漲幅最高達 0.5%、站上 295 元，續站穩 5 日線與 10 日線之上；股王大立光走勢震盪，盤中一度翻黑後，再度翻紅走揚，漲幅逾 0.5%，站回 5 日線之上；鴻海股價開高走低，力拚守穩 80 元關卡，盤中漲幅約 0.25%。

光通訊族群受惠 5G 建設加速，表現強勁，前鼎強漲逾 7％，光環大漲 6%，華星光漲幅逾 5%，波若威上漲逾 3%。

砷化鎵族群也走揚表態，穩懋大漲超過 7%，全新大漲逾 6%，IET-KY 漲幅逾 3%，環宇 - KY、宏捷科上漲逾 2%。

IC 設計族群再成盤面焦點，聚積強攻漲停，敦泰、矽創、系微漲幅逾 5%，智原上漲超過 4％，茂達、類比科漲幅逾 3%，金麗科、聯陽、總太、義隆、聯詠、創意、聯發科表現也都不俗。

受惠中國將加速發展區塊鏈，比特幣漲勢再起，激勵板卡挖礦概念股走強，映泰、撼訊均亮燈漲停。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股盤中未過高點，維持高檔震盪整理，指數上檔出現壓力，反應市場觀望本周包括 Fed 利率決議、美國重量級科技類股財報、台股聯發科等電子股將召開法說等。

蔡明翰認為，台股資金行情還未結束，若上述訊息面擁有正面因素推升，台股震盪整理後，還是有持續創高的機會。