外資連10買台股 買超金額達862億元 鴻海同獲外資連10日敲進

台股今 (25) 日早盤驚驚漲上 11347.18 點，續創 29 年半來新高，但終場下跌 24.02 點，收在 11296.12 點，成交值 1288.33 億元。外資今在台股買超 32.96 億元，為外資連續第 10 個交易日買超，累計買超金額共達 862 億元。

三大法人今日合計買超台股 34.97 億元，其中，自營商賣超 1.91 億元，投信賣超 6319 萬元，外資買超 32.96 億元。外資在台股大買鴻海逾 1.3 萬張，已連續 10 日大買，但也大力調節旺宏持股、賣超超過 1.2 萬張。

外資今日在集中市場買超較多的個股為鴻海、群創、台積電、欣興、友達、緯創、台表科、台泥、力成、兆豐金、中信金、華通；外資今日賣超較多的個股為，旺宏、瑞儀、嘉聯益、開發金、華航、聯詠、奇鋐、聯電、燿華、長榮。

投信今日在集中市場買超較多的個股為晶電、景碩、台光電、嘉晶、台表科、日月光投控、台灣高鐵、健策、樺漢、鴻海、同欣電、矽創；投信今日賣超較多的個股為，旺宏、華通、瀚宇博、佳世達、錸德、奇力新、微星、聯茂、健和興及聚陽。

自營商今日在集中市場買超較多的個股為，佳世達、仁寶、景碩、京元電、聯詠、文曄、南亞科、友達、奇鋐；自營商今日賣超較多的個股為，旺宏、群創、晶電、台表科、長榮、欣興、聯電、瑞儀、華通。

目前台股各期均線多頭排列延續、量能未有失控，且外資持續買超、技術面偏多格局不變，應趁勢積極操作。證券分析師黃漢成指出，大盤今日出現震盪，早在市場預期中，預估台股在資金行情下，仍為震盪向上走勢。