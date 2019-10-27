〈保單健檢秘笈公開〉儲蓄險明年將掀搶買潮 投保前先搞懂七大重點

金管會擬調降保單責任準備金、還將拉高死亡給付對保單帳戶價值比重，盯上的就是熱賣的高儲蓄險保單，高儲蓄險明年保費恐怕飆漲 10-30%，預期漲價前將掀起一波投保熱潮，但是保險專家提醒，要投保儲蓄險之前，要先搞清楚 7 大重點。

錠嵂保經表示，儲蓄險分成外幣 / 臺幣與利率固定 / 利率變動型四類，儲蓄險應該如何抉擇？

1. 買台幣還是外幣儲蓄險？

錠嵂保經表示，外幣保單的實質利率一般來說高於臺幣保單，但是匯兌風險是外幣保單的一大罩門。可能繳保費期間，你賺取了外幣利息，但是卻在滿期金領回換匯回台幣時，吃掉了獲利。因此，若要買外幣保單，就要考慮匯率因素，美元飆升太快，換匯成本就會高，所以要趁美元低的時候買。

此外，選擇幣別也是重點，錠嵂保經舉例，如美元、日圓等主要貨幣，比較多人會考慮購買，原因是一來交易量大，二來即使沒辦法一時換匯，但是出國或生意上用的到，大家在這兩類外幣資產配置上比較有意願。錠嵂保經建議，不要買使用率及流通量極低的外幣保單。

2. 買利率變動還是利率固定型？

錠嵂保經說明，利率變動就是保單的 IRR (內部報酬率) 會隨著市場利率變動，可能高於或低於銀行定存的利率。固定利率的儲蓄險就是從保單成立那刻開始，約定的 IRR 利益是確定的數字。

2019 年目前為止，利率變動的保單預期 IRR 都比固定利率來的高，在利率環境走升的條件下，如果希望賺取稍微高一點的利息，利率變動的保單 (利變型保單) 會是較好的選擇。

3. 不論買何種保險，盡量不要提前解約

錠嵂保經表示，銀行定存在繳費期間內解約，本金不會損失但是利息會計天數返還。但是如果在儲蓄險繳費期間內解約提前解約，除了利息損失外，大多只能拿回部分本金。

4. 想要追求最高報酬，一次繳清的躉繳是儲蓄險優先選擇

依預算決定該選躉繳或期繳，錠嵂保經表示，可透過個人的預算與資金安排，來決定要一次繳清保單的躉繳，或是分期繳保費；但是假設手上有一筆閒置資金，或是預算較多者，就要選擇一次繳清保單，資產累積速度相對明顯。國內目前各台幣儲蓄險的年化報酬率約為 2.25~2.6%，外幣儲蓄險的年化報酬率約為 3~3.3% 之間。

5. 買儲蓄險最重要的是看保本率，不是看宣告利率

錠嵂保經表示，所謂「保本率」是「期末值除以期初投入值」。

錠嵂保經解釋，有時 A 保險公司的宣告利率比 B 保險公司的宣告利率高，但是期末的現金價值 A 公司反而比 B 公司低。因為宣告利率不代表實際收益，宣告利率要再扣除保險公司的營運費用之後的現金價值才是真正的收益。 各家保險公司所抓的營運費用不同，在購買利變型產品的時候，千萬要記得注意產品的保本率，那才是真正的收益率。

6. 儲蓄時的年齡及金額大小，決定你採用哪一種儲蓄方式

錠嵂保經舉例，一個 60 歲的人有一筆 30 萬美金要買儲蓄險，想找躉繳型高的利率，如 3% 美元保單，美金 30 萬 x3%= 利息 9000 美金 / 年，可以做養老規劃。但是對於一個出社會 3 年的 30 歲上班族，一年存 10 萬，躉繳的儲蓄險就不適合，反而是設定一個目標，比如 6 年或 10 年的儲蓄險，經過 6 年或 10 年累積自己的第一桶金後，再做創業或買房其他規劃，是比較適合的選擇。

7. 是否該解約定存買儲蓄險？

有些民眾會思考該不該解約定存來買儲蓄險，錠嵂保經指出，資金放置的時間長短及使用目的會成為決定的關鍵，資金短期運用建議採用定存，長期運用建議採儲蓄險，因為利變型產品的特點是繳費期滿後，利率的增幅會稍微增快。