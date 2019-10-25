美股早盤 - 英特爾強漲近7% 推費半再創歷史新高

儘管亞馬遜週四 (24 日) 美股盤後公布 Q3 財報和 Q4 財測皆低於預期，開盤大跌逾 4%，不過在英特爾 (INTC-US) 週四 (24 日) 美股盤後也公布強勁財報與財測開路下，帶動 Nvidia (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、美光 (MU-US) 等晶片類股士氣大漲，推動美股早盤費半再創歷史新高、道瓊也漲破百點。

晶片股部分，英特爾早盤大漲近 7%，Nvidia (NVDA-US) 漲 2.39%、超微 (AMD-US) 漲 1.73%、美光 (MU-US) 漲 1.12%、博通 (AVGO-US) 漲 1.52%。

英國政府 11 月初將解散國會：

歐盟週五 (25 日) 同意讓英國延後脫歐期限，確切日期將在下個月出爐，打破了英國首相強生 (Boris Johnson) 準時於 10 月 31 日脫歐的承諾，強生週五 (25 日) 表示將重啟國會大選，盼透過提前選舉打破脱歐僵局，而英國財政大臣 Sajid Javid 同時表示已取消下月的預算計畫，國會將在 11 月初正式解散，下週一 (28 日) 將針對提前大選動議進行表決，能否通過仍是未知數。

截至台北時間週五 (25 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 101.07 點或 0.38%，暫報 26906.60 點

那斯達克上漲 8.91 點或 0.11%，暫報 8194.71 點

標普 500 指數上漲 1.63 點或 0.05%，暫報 3011.92 點

費半指數上漲 19.33 點或 1.20%，暫報 1634.84 點

十年期美債殖利率上漲 0.01 至殖利率 1.775%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.36% 至每桶 56.03 美元

布蘭特原油上下跌 0.54% 至每桶 61.34 美元

黃金上漲 0.54% 至每盎司 1511.47 美元

美元指數上漲 0.16% 至 97.79 點

費半指數創歷史新高 (圖：Investing.com)

今日關鍵數據：

美國 10 月密大消費者信心指數 95.5，預估 96，前值 96

(圖：University of Michigan)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US)

EPS 報每股 4.23 美元，低於市場預期的 4.62 美元

營收報 700 億美元，年增 24%，高於市場預期的 688 億美元

營業利益報 32 億美元，年減 14%

淨利報報 21.3 億美元，年減 26%

AWS 營收報 90 億美元，年增 35%，低於市場預期的 91 億美元

AWS 營業利益報 22.6 億美元，年增 9%，低於市場預期的 25.5 億美元

英特爾 (INTC-US)

營收報 192 億美元，年增持平，高於市場預期的 180 億美元

EPS 報每股 1.42 美元，年增 1%，高於市場預期的 1.24 美元

毛利率報 60.4%，低於去年同期的 65.9%

研發與營銷、總務、行政支出 (MG&A) 報 47 億美元，年減 5%

Verizon(VZ-US)

營收報 329 億美元，年增 0.9%，高於市場預期的 327.5 億美元

淨利報 53.4 億美元，高於去年同期的 51 億美元

EPS 報 1.25 美元，高於市場預期的 1.24 美元，也高於去年同期的 1.22 美元

華爾街分析：

展望美股後市，紐約 Spartan Capital Securities 市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，僅管部分企業財報表現有些失誤，這些失誤大多源於對貿易戰前景的擔憂，但總體來看，目前華爾街正處於相當不錯的財報季節。

據彭博調查的多數經濟學家預測，Fed 很可能在下週再次降息後暫緩腳步。，近期接受調查的 40 名經濟學家中，有 85% 預計 Fed 會在下週利率會議上降息一碼，56% 認為，本次降息後 Fed 可能會暫緩行動，短期內將難以見到繼續降息。

高盛 (Goldman Sachs) 也認為 Fed 下週降息的機率高達 95%，不過經濟學家認為，Fed 將同時做出兩項調整，暗示當前寬鬆週期可能已經結束，並調整聲明措辭，稱本次降息已完成鮑爾所說的「中期調整」。

根據 CME Group 的 FedWatch 利率預測工具，市場目前預計 FOMC 下週降息一碼的機率達 93.5%。