〈財報〉受惠新用戶增長 Verizon第三季營收及淨利均超出預期

美國電信龍頭 Verizon(VZ-US) 在今日公佈了強勁的第三季財報，受惠於無線服務營收的成長推動，營收及收益超越分析師預期，早盤股價上漲約 1%。

Verizon 股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收：329 億美元，優於市場預期的 327.5 億美元，年增 0.9%

淨利：53.4 億美元，高於去年同期的 51 億美元

EPS：1.25 美元，優於市場預期的 1.24 美元，也優於去年同期的 1.22 美元

在 Verizon 的無線業務中，該公司新增了 61.5 萬名月租費客戶數，超越去年同期的 51 萬名，也超越分析師估計的 52.7 萬名。Verizon 媒體部門的營收為 18 億美元，較去年同期下跌 2%。

Verizon 董事長兼執行長 Hans Vestberg 表示：「Verizon 在第三季持續保持成長趨勢，無線業務在消費和商用領域中持續強勁，我們取得了可觀的財務業績，無線業務營收的持續成長，現金流量的增加和 EPS 的成長都突顯了這一點。」

年初至今，該公司運營現金流量總計 267 億美元，年增 5.04 億美元，增長的原因是 Verizon 業務的運營改善以及僱員福利金減少，但被與自願離職計劃相關的現金稅收和現金支付增加所抵消。

Verizon 在 2018 年曾宣布了一項目標，即到 2021 年實現 100 億美元的現金節省計畫。自該計劃開始以來，已累計實現 46 億美元的現金節省。在第三季，Verizon 從自願離職計劃中節省了超過 4 億美元的費用，今年迄今節省了約 9 億美元的費用。

展望未來：

Verizon 重申了全年的財測，預期 2019 年 EPS 將為小幅個位數成長，全年營收也將呈現小幅個位數成長。此外，該公司計畫在今年年底前在 17 個城市推出 5G 行動網路。

Vestberg 表示：「我們將持續專注於 5G 服務的推出，同時期望增強我們的 4G LTE 網路服務，進入第四季，我們對業務的強勁表現充滿信心，也對我們的戰略充滿信心，我們將持續為客戶創造價值，為股東創造財務成長。」