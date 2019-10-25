〈日電貿法說〉未來三面向布局 插旗東南亞搶貿易戰下的擴產商機

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望後市，總經理于耀國表示，除布局 5G 等趨勢應用外，也將加速南向政策，東南亞市場成長明年看俏，同時持續尋找併購標的，不會只侷限在被動元件通路商。

于耀國指出，過去 4G 手機使用的被動元件約 1100 顆左右，但到 5G 手機時會成長到 1500 顆，而 5G 基站除對電容的用量增加外，加上本身佈建密度比 4G 更高，將會為被動元件帶來爆炸性需求成長。

除在產品端拓展應用外，日電貿也積極朝向東南亞市場布局，于耀國指出，目前許多電子廠的客戶因應貿易戰，紛紛前往東南亞國家，如越南、菲律賓、泰國等地設廠或擴產，因此決定跟進，今年已在東南亞設立據點。

于耀國進一步指出，目前東南亞雖然有 IC 通路商，但還沒有較具規模的被動元件通路業者出現，因此算是搶占先機，除台廠外，也可望爭取其餘轉至東南亞設廠帶動的商機，目前日電貿東南亞市場營收約 5%，但預計到明年將成長至 10-15%。

而日電貿也透過併購展開多元化佈局，于耀國指出，目前併購對象還是會以國內被動元件通路商為主，充實產品線以及市場規模，但也不排除找有研發、有技術能力的中小型企業，目前日電貿旗下就有風扇馬達控制 IC 設計商陞達科技。