宏觀Q3純益季減1.5% 為近1年低點 前3季每股賺7.73元

射頻 IC 廠宏觀 (6568-TW) 今 (25) 日公布第 3 季財報，稅後純益 5941 萬元，季減 1.5%，年增 3.45%，每股稅後純益 2.41 元，為近 1 年低點；累計前 3 季稅後純益 1.91 億元，年增 24.84%，每股稅後純益 7.73 元。

宏觀第 3 季合併營收 3 億元，季增 5.26%，年減 1.32%，毛利率 50.67%，季增 2.93 個百分點，年增 5.34 個百分點，營益率 24.33%，季減 3.84 個百分點，年增 2.94 個百分點； 5941 萬元，季減 1.5%，年增 3.45%，每股稅後純益 2.41 元。

宏觀累計前 3 季合併營收 8.68 億元，年增 8.31%，毛利率 49.05%，年減 4.11 個百分點，營益率 25.88%，年增 3.28 個百分點；稅後純益 1.91 億元，年增 24.84%，每股稅後純益 7.73 元。

宏觀第 3 季受惠俄羅斯標案挹注，機上盒產線出貨明顯升溫，加上東奧需求電視晶片開始出貨，在高毛利產品比重提升下，第 3 季毛利率重返 5 字頭，創下近 21 個月新高。

展望第 4 季，宏觀表示，今年衛星需求較去年下降，且因產品發酵期為 7 天，訂單能見度較低，但市占率跟毛利率相對穩固，電視方面，則因第 2 季客戶先拉貨，訂單能見度也偏低，光纖產品方面，則受惠中國廣電標案帶動，出貨數量將明顯提升，且因其毛利率高於整體表現，有助獲利表現。