5奈米進度良好！14奈米CPU產能短缺 英特爾考慮外包

英特爾 (INTC-US) 在週四 (24) 發布了第三季財報，營收和獲利皆超出預期，並提高了對全年營收的預測，帶動英特爾上漲逾 4%。在財報會議中，該公司執行長 Bob Swan 表示 5 奈米製程進展良好，不過，14 奈米產能缺少依舊是個問題，針對目前市場需求，不排除外包 CPU 的製造作業。

在先前，因 14 奈米產能缺口，加上來自 AMD 的激烈競爭，分析師預期英特爾業績將有所衰退，然而，在英特爾在執行長 Bob Swan 的領導下，控制了支出，減緩了對記憶體晶片等領域的投資，並擺脫了陷入困境的業務。如今英特爾已將其核心市場，像是 PC 和數據中心，的規模擴大了一倍，第三季財報業績更超出市場預期。

在財報會議中，英特爾財務長 George Davis 表示：「數據中心比我們本季預期的要強勁得多。雲端客戶實際上更是每年都在增長。」

另一方面，針對晶片業務，George Davis 強調，目前 10 奈米製程的進度一如預期，而 7 奈米製程晶片也預期將在 2021 年推出，之後更先進的 5 奈米製程也正在研發當中。不過，就 14 奈米製程而言，當前的需求則是完全超過英特爾擴充的產能。

George Davis 說道：「需求剛剛超過了我們增加的產能。從某些方面來說，是件好事，但只要無法滿足客戶的要求，那就不會是個好結果。」

近期，因英特爾產能短缺造成處理器的出貨延宕，PC 產業成長因此受到阻礙，英特爾不得不發出聲明，表明產能缺少問題仍在努力解決中。在會議中，有分析師詢問英特爾是否會考慮把處理器製造委託外部晶圓代工廠，以緩解短缺時，Bob Swan 表示英特爾曾有過外部供應商，因此會列入評估。

Bob Swan 強調，英特爾正努力投資、希望能重奪製程技術的領導地位的同時，也對於對於如何打造最佳產品抱持開放態度。