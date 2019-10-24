紐時：美國可能下月限制3D列印、量子運算、AI演算法出口中國

據《紐約時報》引述知情官員表示，美國商務部旗下工業安全局 (Bureau of Industry and Security) 可能在下月宣布限制 3 大技術出口中國，這 3 大技術為 3D 列印、一項控制 AI 人工智慧之演算法，以及量子運算。

去年，美國國會通過《出口管制改革法案》，要求針對關鍵新興及基礎技術採取管控措施，但這項法案在管控範圍與類型制定上耗費多時，引發政府內部分歧。

近一年來，美國商務部旗下的工業安全局一直在努力釐清，向中國出口哪些新興技術，可能對美國安全構成威脅。

美國商務部旗下的工業安全局的一名官員表示，該局有可能在下月宣布技術出口限制的初步清單，包括量子計算、3D 製造，以及一項對人工智慧有指導意義的演算法。而該官員指出，雖然這些限制只是一個開始，但可能還不足以讓美國總統的鷹派顧問們滿意。

美國總統川普及白宮的資深顧問群認為，中國的技術野心已對美國國家安全造成威脅，白宮認為，甚至有些技術是通過網路攻擊、間諜活動或不公平的經濟手段強行獲取，因此希望能限制美國銷往海外的技術類型。

不過，相關計劃似乎遭到政府內部部分人士反彈，他們認為，過分限制反將適得其反，削弱美國工業在全球的技術領先優勢。

反對全面管制的人說，企業透過貿易進行的技術發展，實際上為國家安全帶來更多優勢，若啟動管制措施，將對英特爾 (INTC-US)、微軟 (MSFT-US) 等美國大型企業的海外業務造成嚴重打擊，最終將危及美國技術發展與國家安全。

部分工商界領袖和研究人員認為，過於嚴格的規定將對那些依賴全球貿易的零組件或知識產業帶來沈重壓力，像是無人駕駛汽車或生物材料的研發者，這類限制形同變相鼓勵美國企業將研究遷往低度管制的國家。

美國工業和安全局官員承認，這項工作所需的時間比預期來得更長，主要是因為工作量大、資源不夠，但同時表示正在努力制定加強安全、有針對性的監管規定，並將自下個月起發布對特定技術的管控建議。

晶片製造商高通 (QCOM-US) 表示，對國家技術和經濟安全來說，讓外國使用美國的技術產品，遠比美國被迫使用外國技術產品來得更好。

Facebook(FB-US) 也認為，這些限制可能損害美國企業開發技術的能力，並有可能放慢創新速度，導致美國難以留住頂尖研究人員。

根據美國商務部先前發布報告，部分美國企業認為，實施技術管控削弱了美國企業的全球競爭力，舉例來說，2009 至 2012 年間，在實行技術管控之下，衛星製造業的海外出貨能力受到衝擊，損失金額高達 10 億至 20 億美元。

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