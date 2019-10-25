彭博: 新加坡私有住宅房價Q3漲幅上修至1.3%

新加坡房地產價格在上個季度的漲幅超乎最初預期，從最初的 0.9% 上調至 1.3%，在遏制房地產市場降溫一年多之後，新加坡顯示出房價的恢復力。

根據《彭博社》報導，新加坡市區重建局 (Urban Redevelopment Authority) 週五 (25 日) 公佈的數據顯示，在截至 9 月 30 日的三個月中，私人住宅價格上漲了 1.3%。比起初步預估的 0.9% 要高。

數據顯示，上一季度有地住宅價格上漲了 1%，而上一季度下降了 0.1%。

不過，新加坡市區內仍有大量未售出的住宅，數據顯示，在本季度末，有 50964 套未完成的私人住宅正在籌建中，高於上一季度的 50674 套。

新加坡私人住宅房價 Q3 上漲 1.3%(圖片: 彭博社)

OrangeTee & Tie 房地產研究與諮詢主管 Christine Sun 表示，市場表現積極，意味著新加坡可能不需要在近期內採取更多房價降溫措施，來遏制房地產市場。

她說：「房地產泡沫化的風險短期內不太可能出現，泡沫化通常是源於房價大幅上漲、土地價格失控以及支出旺盛導致房屋澍過度購買所致。」

Sun 指出，房價漲勢放緩，集體房地產銷售降溫，以及近期地價出價更漸趨為合理，都是房價緩解因素。

數據顯示新加坡上一季度:

建商售出了 3,628 套，而第二季度為 2,502 套

第三季度無地住宅價格上漲 1.3%，上一季度增長 2%

上季度私人住宅租金上漲 0.1%，而第二季度為 1.3%

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