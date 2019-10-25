蘋果iPhone銷售強勁 但較便宜的型號仍占據半數的總銷量

蘋果 (AAPL-US) 的最新 iPhone 已發布許久，根據調查發現，消費者仍傾向購買該公司較便宜的旗艦機型。其中 iPhone XR 和 iPhone 11 便佔據了 7 月至 8 月銷售季 iPhone 總銷量的 50%。

調研機構 Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) 近期發布了第三季的季度報告，試圖觀察蘋果在過去三個月裡的表現。 該報告針對 500 名在今年 7 月至 9 月之間購買了 iPhone、iPad、Mac 及 Apple Watch 的美國本土消費者進行調查。

美國各 iPhone 型號銷售比例 (圖片: CIRP)

該報告顯示，儘管新 iPhone 11，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 僅在該季的最後兩個星期才到貨，但仍占據美國 iPhone 總銷量的 20%。 iPhone XR 則占據同一期間美國 iPhone 總銷量的 36%。消費者通常對旗艦價格的手機較有興趣，而非頂級的 iPhone 型號。

CIRP 合夥人兼聯合創始人 Josh Lowitz 說：「 iPhone 11 佔據了三款新 iPhone 型號總銷量的一半」。若結合 iPhone XR 的銷售量，這兩種型號便佔據了該季美國 iPhone 近半數的總銷量。

定價較高的 iPhone 11 Pro 和 Pro Max 型號合計佔總銷售額的 10%。 若納入 iPhone XS 和 iPhone XS Max，高端機型便占據該季銷售額的 20% 以上。

另一方面，iPhone 的零售價仍持續下降，價格已降至 783 美元。 而該價格已低於 2019 年 6 月季度的 808 美元和 2018 年 12 月季度的 839 美元。

iPhone 平均價格走勢 (圖片: CIRP)

CRIP 合夥人兼聯合創始人 Mike Levin 表示：「iPhone XR 和 iPhone 11 佔據了主導地位，但代價是價格較高的 XS 和 XS Max 以及 11 Pro 和 11 Pro Max 機型」

「iPhone 11 的價格較去年發布相同定位的 iPhone XR 便宜 50 美元。這對蘋果來說是一個改變，因為該公司通常會傾向提高新手機的價格」

然而對蘋果而言，此一改變相當成功。分析師預計 iPhone 11 在未來的銷售將會相當強勁。